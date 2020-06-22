شاحنات فولفو للبيع بالسعودية بأسعار تنافسية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاحنات فولفو للبيع بالسعودية بأسعار تنافسية - في مكة السعودية

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شاحنات فولفو للبيع بالسعودية بأسعار تنافسية رقم العرض هو 628152 شاحنه فولفو FH460 موديل : 2015 الجير بوكس : اتوماتيك المشي : 645554 كم مكيف السعر : مناسب نتشرف بتواصلكم هاتفيا أو بالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم جوال 0509313043 ومن خارج السعودية واتساب علي 00966509313043 #فولفو
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مكة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 25/6/2020
رقم الإعلان: 2061566
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