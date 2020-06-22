شاحنات فولفو للبيع بالسعودية بأسعار تنافسية رقم العرض هو 628152 شاحنه فولفو FH460 موديل : 2015 الجير بوكس : اتوماتيك المشي : 645554 كم مكيف السعر : مناسب نتشرف بتواصلكم هاتفيا أو بالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم جوال 0509313043 ومن خارج السعودية واتساب علي 00966509313043 #فولفو