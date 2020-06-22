(للبيع)
|شاحنات فولفو للبيع بالسعودية بأسعار تنافسية رقم العرض هو 628152 شاحنه فولفو FH460 موديل : 2015 الجير بوكس : اتوماتيك المشي : 645554 كم مكيف السعر : مناسب نتشرف بتواصلكم هاتفيا أو بالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم جوال 0509313043 ومن خارج السعودية واتساب علي 00966509313043 #فولفو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061566
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال