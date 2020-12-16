سين سيفين العاصمة الإدارية | Compound Scene 7 New Capital

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
لمزيد من التفاصيل عن كمبوند سين سفن العاصمة الإدارية اتصل الان 01119811423 أنظمة السداد و الدفع في سين العاصمه الإداريه الجديدة زيرو مقدم علي ٥ سنين ٦٪؜ مقدم علي ٦ سنين ٧٪؜ مقدم علي ٧ سنين ١٠٪؜ مقدم علي ٨ سنين ١٥٪؜ مقدم ١٠٪؜ بعد سنين ودفعه استلام ٥٪؜ علي ١٠ سنين أسعار كمبوند سين 7 العاصمة الإدارية تبدأ أسعار شقق سين سفن بالعاصمه الاداريه من 10.400 ج للمتر وحيث يتم تسليم الوحدات السكنية نصف تشطيب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: betterhouse
التليفون: 01119811423

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العنوان: القاهرة- newcapital
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/12/2020
رقم الإعلان: 2076430
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16/12/2020
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16/12/2020
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- في القاهرة مصر

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16/12/2020
صورة الاعلان: فيلات لافيردي العاصمة الاداريه – La Verde New Capital - في القاهرة مصر

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: Scene7 New Capital شقق للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

Scene7 New Capital شقق للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

Akam Developments كمبوند سين سيفن العاصمة الإدارية امتلك الأن ولفترة محدودة سعر المتر 10.400 في أف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع في سين سيفين – أقل مقدم بالعاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

شقق للبيع في سين سيفين – أقل مقدم بالعاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أسعار شقق سين سيفين وأنظمة السداد في شركة أكام احجز وحدتك الأن بأقل سعر للمتر في العاصمة الادارية ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع في دي جويا العاصمة الإدارية - في القاهرة مصر

شقق للبيع في دي جويا العاصمة الإدارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مساحة مشروع دى جويا العاصمة Taj misr new capital يقام مشروع دى جويا العاصمه على مساحة 23.5 فدان واس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي المناطق 👈وسعره مناسب شوف الاعلان ده بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/12/2020
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