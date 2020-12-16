سين سيفين العاصمة الإدارية | Compound Scene 7 New Capital

(للبيع)
|لمزيد من التفاصيل عن كمبوند سين سفن العاصمة الإدارية اتصل الان 01119811423 أنظمة السداد و الدفع في سين العاصمه الإداريه الجديدة زيرو مقدم علي ٥ سنين ٦٪ مقدم علي ٦ سنين ٧٪ مقدم علي ٧ سنين ١٠٪ مقدم علي ٨ سنين ١٥٪ مقدم ١٠٪ بعد سنين ودفعه استلام ٥٪ علي ١٠ سنين أسعار كمبوند سين 7 العاصمة الإدارية تبدأ أسعار شقق سين سفن بالعاصمه الاداريه من 10.400 ج للمتر وحيث يتم تسليم الوحدات السكنية نصف تشطيب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|القاهرة- newcapital
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076430
6,000 جنيه
560,000 جنيه
5,000 جنيه
7,800 جنيه
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