سينابتول امريكي synaptol tablets عدد 60 قرص متوفر الآن شحن لجميع المحافظات

(للبيع)
|✅سينابتول اقراص 60 قرص سريع الذوبان في الفم امريكي ✅منتج سينابتول الامريكي لعلاج حالات فرط الحركة وتشتت الانتباه وفقر التركيز لدي اطفال ADHD ✅Synaptol 60 Quick - dissolving Tablets Expire Date :2023 Homeopathic ADHD relief For Safe, Temporary Relief Of: Poor Focus • Hyperactivity • Forgetfulness • Impulsivity • Mental Fatigue • Restlessness Synaptol works naturally and safely to provide relief from Mental inattention symptoms Emotional impulsivity symptoms Physical hyperactivity symptoms
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|علي لطفي
|التليفون:
|01001487056
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|العنوان:
|الحي الثاني بجوار حي المتميز مدخل ب بوابه 4- البشاير
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|790 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111953
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1 جنيه
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150 جنيه