(For Sale)
|سيلاج تفريغ الهواء ماكينة كبس السيلاج فى بالات بنظام تفريغ الهواء 📍آلية العمل:- يتم تعبئة السيلاج في أكياس بلاستيك ثم يتم تفريغ الهواء بالكامل بنظام الفاكيوم ↩️يتم انتاج بالات بوزن 25-50 كيلو جرام ↩️يستخدم لسيلاج (الذرة - البرسيم الحجازي والدريس - حطب القطن –بنجر و قصب السكر - قش الرز وسعف النخيل - عباد الشمس وقشر البرتقال ) معدات,اعلاف,سيلاج,تفريغ الهواء,الجوهرى, فيديو توضيحي للمعدة: ; يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-0
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|daltexegy25@gmail.com
|Telephone:
|01098466166
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|Location:
|دائري المعادي وان قطاميه برج 204- Cairo, Egypt
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|22/10/2023
|Ad Number:
|2246825
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
(For Sale)- in Cairo Egypt
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111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري