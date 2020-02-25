سيف للمحاسبة والمخزون

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
نحن مؤسسة سيد الحاسبات العربيه للبرامج المحاسبية نقدم لكم افضل العروض خصم 40% على سعر البرامج ينتهى هذا العرض فى 2020/3/31 لكل أصحاب المحلات التجارية والمستودعات لدينا برامج محاسبية من افضل البرامج التى تساعدك فى إدارة اعمالك بكل سهولة ويسر برامجنا تتميز بالجرد المستمر الذي يمكنك من معرفة مخزونك فاى وقت كما يوجد خاصية المستخدمين يمكن من خلالها توزيع المهام لكل موظف دون الاطلاع على باقى المهام ويوجد كشف حساب الأستاذ العام الذى يمكن من خلاله فتح جميع الحسابات المتوفرة بالدليل المحاسبى كما يوجد قسم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سيد الحاسبات العربيه
التليفون: 0538762924

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العنوان: الشرفيه- جده
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/2/2020
رقم الإعلان: 2054085
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات السيارات

بوابات السيارات

(للبيع)

بوابات اوتماتيكية الكترونية تستخدم لتنظيم دخول وخروج السيارات توفر العديد من المزايا التي تضمن الإنض.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/2/2020
صورة الاعلان: جهاز بصمة حضور والانصراف بسعر مميز

جهاز بصمة حضور والانصراف بسعر مميز

(للبيع)

أمكانيه استخراج تقارير يوميه اسبوعيه وشهريه أمكانيه الربط عالانترنت وربط الفروع يبعضها و تسجيل وقت .

550 ريال

25/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة مراقبه السيارات

اجهزة مراقبه السيارات

(للبيع)

يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات كاميرا ومرايا لتفتيش اسفل السيارة ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: كاميرا اسفل السياره

كاميرا اسفل السياره

(للبيع)

انظمه امنيه متكامله من احدث الاجهزه المعتمدة والمتخصصه في مجال الانظمه الامنيه ومنها كاميرات تفتيش ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/2/2020
صورة الاعلان: أرقام أفضل مدرسات و مدرسين خصوصي بجده جميع التخصصات

أرقام أفضل مدرسات و مدرسين خصوصي بجده جميع التخصصات

(فرص)

نوفر مدرسات و مدرسين خصوصي جميع التخصصات وجميع المراحل الدراسية ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعة للمتابع.
العنوان:

مكة - السعودية

100 ريال

23/2/2020
صورة الاعلان: تاغات ونزع مغناطيسي وبوابات انذار

تاغات ونزع مغناطيسي وبوابات انذار

(للبيع)

عرض خاص ومميز علي تاغات و بوابات الانذار ويوجد لدينا نازع التاغات ويوجد خدمه مابعد البيع نضمن جميع م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/2/2020
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صورة الاعلان: للبيع بسعر مميز كونتينر براده 40 قدم هاي كيوب مع مبرد ثيرموكنج جديد

للبيع بسعر مميز كونتينر براده 40 قدم هاي كيوب مع مبرد ثيرموكنج جديد

(للبيع)

للبيع بسعر مميز كونتينر براده 40 قدم هاي كيوب مع مبرد ثيرموكنج جديد رقم العرض للسؤال عنه هو 1219001 .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

23/2/2020
صورة الاعلان: رؤوس شاحنات مرسيدس بحالة نظيفة جدا وبأسعار مميزة للبيع بجدة

رؤوس شاحنات مرسيدس بحالة نظيفة جدا وبأسعار مميزة للبيع بجدة

(للبيع)

رؤوس شاحنات مرسيدس بحالة نظيفة جدا وبأسعار مميزة للبيع بجدة رقم العرض للسؤال عنه 219138 شاحنه مرسيدس.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

23/2/2020
صورة الاعلان: شاشات تفاعليه للدعايه والاعلان

شاشات تفاعليه للدعايه والاعلان

(للبيع)

شاشات دعائية للدعايه والاعلان تسهل علي البائع عرض جميع منتجاته عن طريق هذه الشاشه ولها جاذبيه لاقناع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/2/2020
صورة الاعلان: أجهزة كاشير وقاريء باركود وموازين الكترونية

أجهزة كاشير وقاريء باركود وموازين الكترونية

(للبيع)

لكل أصحاب المتاجر الملابس والصيدليات ولكافة المتاجر يوجد لدينا وبمواصفات خاصة 1_ أجهزة كاشير بكا.
العنوان:

القصيم - السعودية

5 دولار

23/2/2020
صورة الاعلان: معلمات ومعلمين خصوصي بالرياض جميع التخصصات

معلمات ومعلمين خصوصي بالرياض جميع التخصصات

(فرصة عمل)

نوفر معلمات ومعلمين جميع التخصصات وجميع المراحل الدراسية ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعة للمتابعة اليوم.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

23/2/2020
صورة الاعلان: اقفال وكوالين الكترونيه للفنادق والشركات والمكاتب

اقفال وكوالين الكترونيه للفنادق والشركات والمكاتب

(للبيع)

متوفر لدينا الاقفال الالكترونيه بكافة انواعها(كروت,ارقام سريه,بصمة)و موفر الطاقه الكهربائيه EES وجها.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداه لاسلكى

اجهزة مناداه لاسلكى

(للبيع)

نحن نوفر لك الوقت والجهد والدقة في الأداء في الأماكن المزدحمة بالأفراد عند شراءك أجهزة النداء الألى .
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

اتصل

23/2/2020
صورة الاعلان: مبادئ وأسس الصحة العامة والإسعافات الأولية

مبادئ وأسس الصحة العامة والإسعافات الأولية

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن مبادئ وأسس الصحة العامة والإسعافات الأ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/2/2020
صورة الاعلان: ميزان باركود الاكتروني

ميزان باركود الاكتروني

(للبيع)

منتج مميز لاصحاب ومديري المحلات التجارية ميزان باركود الكتروني يقوم بالوزن وطباعة الوزن والسعر علي و.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

22/2/2020
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