سيف للمحاسبة والمخزون

نحن مؤسسة سيد الحاسبات العربيه للبرامج المحاسبية نقدم لكم افضل العروض خصم 40% على سعر البرامج ينتهى هذا العرض فى 2020/3/31 لكل أصحاب المحلات التجارية والمستودعات لدينا برامج محاسبية من افضل البرامج التى تساعدك فى إدارة اعمالك بكل سهولة ويسر برامجنا تتميز بالجرد المستمر الذي يمكنك من معرفة مخزونك فاى وقت كما يوجد خاصية المستخدمين يمكن من خلالها توزيع المهام لكل موظف دون الاطلاع على باقى المهام ويوجد كشف حساب الأستاذ العام الذى يمكن من خلاله فتح جميع الحسابات المتوفرة بالدليل المحاسبى كما يوجد قسم