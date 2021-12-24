سيستم تشخيص اعطال السيارات THINK DIAG 2021

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سيستم تشخيص اعطال السيارات THINK DIAG 2021 - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

سيستم تشخيص اعطال السيارات THINK DIAG 2021 الفيشه think diag ٢٠٢١ البلوتوث الجديدة من كارتك ايجيبت لمعدات مراكز خدمة السيارات الوكيل المعتمد من شركة LAUNCH العالمية افضل خدمة ما بعد البيع من دعم فنى و صيانات و قطع غيار جميع الاجهزه و التحديثات الفيشه بتشتغل باللغتين العربية و الانجليزية تغطية شاملة لجميع انواع السيارات من 1996-2021 تعمل بالبلوتوث يعمل على اكتر من 220 ماركة وتشمل جميع موديلات السيارات فحص شامل لجميع اجزاء السيارة سرعة فائقة في الفحص في اقل من 20 ثانية ‎
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mahmoud
التليفون: 01026711538

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: **المعرض : 16 ش دولتيان برج الوادر الاخضر _ ميدان الخلفاوى شبرا مصر- المدينة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/12/2021
رقم الإعلان: 2116647
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: طلمبات اعماق مضخات مواتير - في القاهرة مصر

طلمبات اعماق مضخات مواتير

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نستورد كل ماهوا جيد من مضخات استينليس استيل ومواتير غاطسة ذات جودة عالية جدا باسعار فى متناول الجميع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

24/12/2021
صورة الاعلان: معرض صحارى مضخات طلمبات - في القاهرة مصر

معرض صحارى مضخات طلمبات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

معرض صحارى 2015-2017 تم عرض جميع ما نستوزدة من مضخات ومواتير غاطسة وبحمد اللة وفضلة نال اعجاب الحاضر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

24/12/2021
صورة الاعلان: حفـار كـاتيـنة ( اطـارات كـاوتش ) - في القاهرة مصر

حفـار كـاتيـنة ( اطـارات كـاوتش )

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حفـار كـاتيـنة ( اطـارات كـاوتش ) الممـيـزات : أداء قـوي ومـوثـوق - تـوفـير الـوقـود مجهـز بجهـاز ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/12/2021
صورة الاعلان: خط تعبئة السوائل اللزجة وشديدة اللزوجة من شركة ايجي باك - في القاهرة مصر

خط تعبئة السوائل اللزجة وشديدة اللزوجة من شركة ايجي باك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

🔴لماذا ماكينات إيجى باك لتعبئة السوائل . ـ 🔴نختلف عن الاخرين بصناعة الماكينات بن.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/12/2021
صورة الاعلان: توتال سوكيا im55 و im52 للبيع جديد للبيع بأقل سعر - في القاهرة مصر

توتال سوكيا im55 و im52 للبيع جديد للبيع بأقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

متاح توتالات سوكيا جديده بمشتملاتها بأقل سعر في السوق لفتره محدوده بأسبقيه الحجز شركه الامل للتجاره .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: موازين قامه سوكيا وتوبكون - في القاهرة مصر

موازين قامه سوكيا وتوبكون

(للبيع)

- في القاهرة مصر

متاح جميع انواع الموازين الاسعار ابتاءا من 2500 جنيه فقط بالحامل والقامه ويوجد موازين سوكيا وتوبكون.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: مصاعد هاى سبيد - في القاهرة مصر

مصاعد هاى سبيد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستعلام والتواصل مع الشركه المركز الرئيسي ( القاهرة ) : مدينة نصر موبايل : 01005884817 Email : h.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: رسم اولاين تطريز لدينا كافة البرامج التالية تطريز تريكو نسيج خياطة محاسبة - في القاهرة مصر

رسم اولاين تطريز لدينا كافة البرامج التالية تطريز تريكو نسيج خياطة محاسبة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

رسم اولاين تطريز لدينا كافة البرامج التالية تطريز تريكو نسيج خياطة محاسبة وغيرها ولدينا 200 الف تصمي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/10/2021
صورة الاعلان: سبيروميتر - في القاهرة مصر

سبيروميتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

متقدم جدا و دقيق في قياساته كما يتميز بالجوده العالية متعدد الوظائف والإمكانيات للكثير من الفحوصات م.
العنوان:

القاهرة - مصر

21,000 جنيه

14/10/2021
صورة الاعلان: جهاز الانعاش الرئوي AED - في القاهرة مصر

جهاز الانعاش الرئوي AED

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بثلاث خطوات3️⃣ يمكنك إنقاذ إنسان من السكتة 💔القلبية. 👈 ضع الشرائح, .
العنوان:

القاهرة - مصر

23,000 جنيه

14/10/2021
صورة الاعلان: ماكينة ايس كريم - في القاهرة مصر

ماكينة ايس كريم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للبيع ماكينة ايس كريم استانلس وماتور تحمل للمصانع وشركات تصنيع الايس كريم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/10/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager