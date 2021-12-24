(للبيع)
|سيستم تشخيص اعطال السيارات THINK DIAG 2021 الفيشه think diag ٢٠٢١ البلوتوث الجديدة من كارتك ايجيبت لمعدات مراكز خدمة السيارات الوكيل المعتمد من شركة LAUNCH العالمية افضل خدمة ما بعد البيع من دعم فنى و صيانات و قطع غيار جميع الاجهزه و التحديثات الفيشه بتشتغل باللغتين العربية و الانجليزية تغطية شاملة لجميع انواع السيارات من 1996-2021 تعمل بالبلوتوث يعمل على اكتر من 220 ماركة وتشمل جميع موديلات السيارات فحص شامل لجميع اجزاء السيارة سرعة فائقة في الفحص في اقل من 20 ثانية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mahmoud
|التليفون:
|01026711538
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|العنوان:
|**المعرض : 16 ش دولتيان برج الوادر الاخضر _ ميدان الخلفاوى شبرا مصر- المدينة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116647
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1 جنيه
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21,000 جنيه
23,000 جنيه
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