سيستم تشخيص اعطال السيارات THINK DIAG 2021 الفيشه think diag ٢٠٢١ البلوتوث الجديدة من كارتك ايجيبت لمعدات مراكز خدمة السيارات الوكيل المعتمد من شركة LAUNCH العالمية افضل خدمة ما بعد البيع من دعم فنى و صيانات و قطع غيار جميع الاجهزه و التحديثات الفيشه بتشتغل باللغتين العربية و الانجليزية تغطية شاملة لجميع انواع السيارات من 1996-2021 تعمل بالبلوتوث يعمل على اكتر من 220 ماركة وتشمل جميع موديلات السيارات فحص شامل لجميع اجزاء السيارة سرعة فائقة في الفحص في اقل من 20 ثانية ‎