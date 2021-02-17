سيستم تشخيص اعطال السيارات LAUNCH GOLO V 4.0 لغه عربية + لغه انجليزية. تغطية شاملة لجميع انواع السيارات٢٢٥ ماركة وفحص شامل لجميع اجزاء السيارة .تعمل بالبلوتوث تحديث مجاني لمدة عام ضماااان لمدة عام سرعة فائقة فى الفحص فقط 20 ثانية بمواصفات خاصة للسيارات الموجودة بمصر تحديث مباشر من الانترنت باليوذرنايم والباسوورد .تشخيص شامل لجميع أجزاء السيارة .إدارة بيانات العملاء .قاعدة بيانات للصيانة وتسجيل الأعطال لكل سيارة. .تحديث الـبرنامج والسوفتوير بسهولة عن طريق الأنترنت تشخيص أعطال ال