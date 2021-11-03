سيدى سالم ارض فضاء مرخصة للبيع

(للبيع)
|قطعة ارض مرخصة بدروم وارضى واربع ادوار متكررة وسطح واجة على شارع 100 متر اتجاهين فضاء فى مدينة كفر الشيخ / سيدى سالم تقع فى وسط البلد مميزة تصلح للمشاريع التجارية عيادات اطباء او مول تجارى المساحة 256 م2 بها المياة والكهرباء تقع مباشرة على السوق التجارى للمدينة وقريبة من المصالح الحكومية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمير عبد اللة السيد
|التليفون:
|01017210102 01093866593
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|العنوان:
|فى السوق التجارى لمدينة سيدى سالم بجوار الحديقة الدولية- سيدى سالم
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109933
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