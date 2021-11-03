سيدى سالم ارض فضاء مرخصة للبيع

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (كفر الشيخ) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سيدى سالم ارض فضاء مرخصة للبيع - في كفر الشيخ مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

قطعة ارض مرخصة بدروم وارضى واربع ادوار متكررة وسطح واجة على شارع 100 متر اتجاهين فضاء فى مدينة كفر الشيخ / سيدى سالم تقع فى وسط البلد مميزة تصلح للمشاريع التجارية عيادات اطباء او مول تجارى المساحة 256 م2 بها المياة والكهرباء تقع مباشرة على السوق التجارى للمدينة وقريبة من المصالح الحكومية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمير عبد اللة السيد
التليفون: 01017210102 01093866593

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: فى السوق التجارى لمدينة سيدى سالم بجوار الحديقة الدولية- سيدى سالم
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/11/2021
رقم الإعلان: 2109933
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: المطلوب للعمل سكرتيرة أو موظفة شئون إدارية ومحاسب

المطلوب للعمل سكرتيرة أو موظفة شئون إدارية ومحاسب

(فرصة عمل)

المطلوب للعمل سكرتيرة أو موظفة شئون إدارية ومحاسب الشروط/ من سكان المناطق القريبة من المهندسين خبرة.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه فParadise متشطب وعيش حياة حلوة ع البحر

امتلك شاليه فParadise متشطب وعيش حياة حلوة ع البحر

(للبيع)

عيش حياتك برفاهية اكتر مع عيلتك و ابدأ حياة جديدة فى Paradise راس سدر و امتلك شاليه بتشطيب اكسترا سو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

238,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: للبيع شالية برووف مساحة 75م بفيو على البحرفى راس سدر بمقدم خيالى

للبيع شالية برووف مساحة 75م بفيو على البحرفى راس سدر بمقدم خيالى

(للبيع)

استمتع كل اجازة مع عيلتك على اجمل شاطئ رملى في لاسيرينا باى لان شاليهك على البحر مباشرة يعني اولادك .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: شالية للبيع برووف وفيو عالبحر في لاسيرينا راس سدر

شالية للبيع برووف وفيو عالبحر في لاسيرينا راس سدر

(للبيع)

جيبنالك البحر لحد عندك فى لاسيرينا باى راس سدر الشالية بموقع متميز على البحر مباشرة وبرووف هتقدر تست.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

79,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك فى لاسيرينا باى بأقل مقدم والفرش هدية

امتلك شاليهك فى لاسيرينا باى بأقل مقدم والفرش هدية

(للبيع)

فى لاسيرينا باى الساحرة براس سدر حيث المياةالصافية والرمال الناعمة امتلك شاليهك واستمتع باجمل اطلالة.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

59,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: بتدور على شالية بمقدم بسيط فى راس سدر ومفروش كمان

بتدور على شالية بمقدم بسيط فى راس سدر ومفروش كمان

(للبيع)

بتدور على شالية على البحر علطول يبقى شاليهك موجود فى لاسيرينا باى و مش هتشيل هم انك تفرشة لانة مفروش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

66,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: فى لاسيرينا باى امتلك شاليهك مفروش وعلى البحر

فى لاسيرينا باى امتلك شاليهك مفروش وعلى البحر

(للبيع)

البحر جالك لحد عندك ووفرنا عليك مشوار البحر لان الشالية بتاعك على البحر مباشرةعشان تستمتع انت واسرتك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: احجز شاليهك فى لاسيرينا باى بمقدم خيالى

احجز شاليهك فى لاسيرينا باى بمقدم خيالى

(للبيع)

احجز شاليهك في لاسيرينا باي بفيو على البحر ولا اروع واستمتع باطلالة ساحرة انت واسرتك الشالية مساحتة8.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شالية بفيو على البحرفى راس سدر بمقدم بسيط

امتلك شالية بفيو على البحرفى راس سدر بمقدم بسيط

(للبيع)

فى لاسيرينا باى هتصحي كل يوم والبحر قدامك دة لاننا جبنالك البحر لحد عندك قدام شاليهك استمتع بشالية.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: شاليهك بتراس على البحر مباشرة في لاسيرينا راس سدر بمقدم بسيط

شاليهك بتراس على البحر مباشرة في لاسيرينا راس سدر بمقدم بسيط

(للبيع)

راحتك تهمنا ومش هتلاقى راحتك غير في مكان فية بحر عشان كدة جبنالك شالية بتراس ورؤية مباشرة للبحر في ر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

76,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: شاليه بجاردن على البحر مباشرة في لاسيرينا باى بمقدم خيالي

شاليه بجاردن على البحر مباشرة في لاسيرينا باى بمقدم خيالي

(للبيع)

شاليهك على اجمل شاطئ رملي في راس سدر واستمتع بالرمال الذهبية والمياة الفيروزية يعني هتطلع من شاليهك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: مصنع غذائى 2400م للبيع

مصنع غذائى 2400م للبيع

(للبيع)

مصنع غذائى 2400م للبيع مبنى خرسانة 3 ادوار رخصه كامل بجميع التجهيزات كهرباء ماء سعر المتر 3000ج ببرج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: محل يصلح لجميع الانشطة

محل يصلح لجميع الانشطة

(للإيجار)

محل يصلح لجميع الانشطة محل 18م دور ارضي في بورتو كايرو مول ناصيتن مسموح باي نشاط المطلوب 9000 ت/0224.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

9,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: محل مجهز ملابس

محل مجهز ملابس

(للإيجار)

محل لقطة مجهز ملابس محل 45م بمول البنفسج (6) مكيف – زاجهة 17م – علي شارع تجاري – دور ثاني – المطلوب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

8,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: ليه تتعب وتحتار تعالي عندنا وانت تختار

ليه تتعب وتحتار تعالي عندنا وانت تختار

(للإيجار)

ليه تتعب وتحتار تعالي عندنا وانت تختار شقة للايجار بكمبوند حي عربية مكونة من 2غرفة – 2ريسبشن – حمام .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,200 جنيه

3/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager