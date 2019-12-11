(للبيع)
|سيتي فيلا للبيع بسعر مميز بكمبوند ويستاون سوديك الشيخ زايد • مساحة المباني: 310 متر • مساحة الأرض: 170 متر • 4 غرف وليفنج و 4 حمام • نصف تشطيب إستلام فوري • موقع مميز فيو لاند سكيب لمزيد من التفاصيل والمعاينة: 01096834595
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Future Home
|التليفون:
|01096834595
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|العنوان:
|كمبوند ويستاون سوديك الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046136
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