سيب الزحمة وعيش في السخنة بمقدم 10% امتلك شالية تشطيب هاي لوكس

(للبيع)
|بدل ما تقعد في البيت اسبوعين ممكن تقعد في السخنة شالية للبيع جنب بةرتة سخنة بخمس دقايق تشطيب كامل ومطبخ كامل بالتكييفات بمقدم 10% وتقسيط بيوصل ل 9 سنين بدون فوايد شم هوا نضيف وعيش في السخنة ابعتلي رسالة او كلمني علي رقم 01010156690
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01010156690
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|العنوان:
|- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056584
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