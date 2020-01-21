سيب الحر والزحمة وروح علي العين السخنة

(للتقسيط)
|ايووة دلوقتي امتلك شاليهك في السخنة وسيب زحمة ودوشة القاهرة والشاليه جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكاو بارك ومطاعم وكافيهات والمفاجاة ان شاليهك مفروش هدية من عندنا والشاليه مساحته ((65م)) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأحلي مصيف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|122,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049956
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