سياره يارس 2016 وكالة تويوتا

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اعلان لبيع سياره يارس تويوتا الون فضي . كيلو 44 الف وكاله استخدام خفيف قير تمتيك المبلغ 20000 الف ريال للمفاهمه عن طريق وكالة تويوتا جديده شد وكاله الموقع . الطائف . الشهده الشماليه . شارع الغزالي للراغبين اوالاتصال علي الرقم 0567655666 اللبيع حالآ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: خالدعبدالرحمن محمد عبدالقادر
التليفون: 0567655666 للاتصال والمفاهمه

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الطائف- الطائف . الشهده الشماليه . شارع الغزالي
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20,000 ريال
تاريخ الإعلان: 5/3/2020
رقم الإعلان: 2055187
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: دورات زراعية

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5/3/2020
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5/3/2020
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5/3/2020
صورة الاعلان: اجهزة تفتيش الشنط

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إذا كنت تبحث عن الأمان والحماية لمؤسستك وشركتك وتأمينها عليك شراء منتجنا وهو أجهزة تفتيش الحقائب للك.
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5/3/2020
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(للبيع)

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5/3/2020
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(للبيع)

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اتصل

5/3/2020
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العنوان:

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3/3/2020
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جهاز تفتيش الحقائب

(للبيع)

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الرياض - السعودية

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3/3/2020
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بوبات الكترونية لمواقف السيارات

(للبيع)

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العنوان:

القصيم - السعودية

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3/3/2020
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اجهزة انذار

(للبيع)

عرض خاص على أجهزة الانذار ضد السرقة والحريق، موديلات مختلفة من أفضل اجهزة الانذار وبأفضل الأسعار، جم.
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الرياض - السعودية

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2/3/2020
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العنوان:

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1 ريال

2/3/2020
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(للبيع)

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مكة - السعودية

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2/3/2020
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2/3/2020
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