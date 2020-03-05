سياره يارس 2016 وكالة تويوتا

(للبيع)
|اعلان لبيع سياره يارس تويوتا الون فضي . كيلو 44 الف وكاله استخدام خفيف قير تمتيك المبلغ 20000 الف ريال للمفاهمه عن طريق وكالة تويوتا جديده شد وكاله الموقع . الطائف . الشهده الشماليه . شارع الغزالي للراغبين اوالاتصال علي الرقم 0567655666 اللبيع حالآ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|خالدعبدالرحمن محمد عبدالقادر
|التليفون:
|0567655666 للاتصال والمفاهمه
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|العنوان:
|الطائف- الطائف . الشهده الشماليه . شارع الغزالي
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055187
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