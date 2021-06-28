سياره ملاكي للايجار بالساءق

(للإيجار)
|سياره ملاكي للايجار ومعها الساءق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عصام الشوربجي
|التليفون:
|٠١٠١٩١٨٨٨٠٤
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|العنوان:
|جسر السويس- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098426
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