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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سياره للايجار - في القاهرة مصر

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لدي سياره mg5 اعلي فئه 2020 لخدمات رجال الاعمال وللشركات التي تطلب سيارات بالسائق داخل وخارج القاهره للمصرين وغير المصرين للاتصال 01111660914
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محود محمد
التليفون: 01111660914

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العنوان: الهضبه الوسطى- المقطم
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049795
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب سيارات موديل 2018 - في القاهرة مصر

مطلوب سيارات موديل 2018

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

عربيتك معانا فامان ازاي شركتنا شركه توريدات بمعني اننا مهمتنا الحفاظ ع عربيتك ازاي : -صيانه دوريه ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: تأجير سيارات - في القاهرة مصر

تأجير سيارات

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

•مشروعك عندنا الان يمكنك تشغيل سيارتك بكبري شركات الخدمات السياحيه مطلوب سيارات للايجار للعمل لدى.
العنوان:

القاهرة - مصر
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7,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: تأجير سيارات - في القاهرة مصر

تأجير سيارات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لو بتفكر ازاي تزود دخلك الشهري اتصل الان للاستفاده من العرض - مطلوب عدد محدود من السيارات الحديثه لل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: فرصه استثمار للجادين - في القاهرة مصر

فرصه استثمار للجادين

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

لو بتفكر ازاي تزود دخلك الشهري اتصل بينا للاستفاده معانا ولمعرفه جميع التفاصيل مطلوب عدد محدود من ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: ازاي ممكن تزود دخلك - في القاهرة مصر

ازاي ممكن تزود دخلك

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايه رايك تفكر فانك تزود دخلك معانا اشتري انت العربيه وسيب الباقي علينا زيت بنزين صيانه وحتي مخالفا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: استثمر فلوسك فعربيتك - في القاهرة مصر

استثمر فلوسك فعربيتك

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

فكر فانك تزود من دخلك من خلال عربيتك تستفيد معانا وبسرعه لاننا بحاجه لعدد محدود من بعض السيارات و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

7/12/2019
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صورة الاعلان: سوزوكي فان موديل 2020 زيرو للايجار لشركة . - في القاهرة مصر

سوزوكي فان موديل 2020 زيرو للايجار لشركة .

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

سوزوكي فان زيرو 2020 للايجار لشركة شهريا 6000ج والصيانة علي الشركة المستأجرة عقد سنوي . .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب سيارة للايجار - في القاهرة مصر

مطلوب سيارة للايجار

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

مطلوب سيارة للايجار اوتوماتيك بسعر 8000 ج شهريا بشرط الصيانة على مالك السيارة او ممكن الايجار 5000 ج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب سيارة للايجار اوتوماتيك - في القاهرة مصر

مطلوب سيارة للايجار اوتوماتيك

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

مطلوب سيارة للايجار اوتوماتيك بسعر 8000 ج شهريا بشرط الصيانة على مالك السيارة او ممكن الايجار 5000 ج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/11/2019
صورة الاعلان: ايجار اتش وان الشكل الجديد 2019 – تأجير فان عائلي h1 - في القاهرة مصر

ايجار اتش وان الشكل الجديد 2019 – تأجير فان عائلي h1

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

جار سيارة للعوائل والرحلات والسياحة والسفر داخل وخارج القاهرة وباقي المحافظات اتش وان 2019 للايجار ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

10/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب سيارة للايجار اوتوماتيك - في القاهرة مصر

مطلوب سيارة للايجار اوتوماتيك

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

مطلوب سيارة للايجار اوتوماتيك بسعر 8000 ج شهريا والدفع كل اسبوع بشرط الصيانة على مالك السيارة او ممك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب للايجار - في القاهرة مصر

مطلوب للايجار

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

فكر فانك تزود من دخلك من خلال عربيتك تستفيد معانا وبسرعه لاننا بحاجه لعدد محدود من بعض السيارات وه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

4/11/2019
صورة الاعلان: ايجار سيارات فى مصر - في القاهرة مصر

ايجار سيارات فى مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار سيارات فى مصر " فور ويلز " ( قمة الاداء والالتزام ) يسعدنا تقديم خدماتنا للجميع وتعام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

29/10/2019
صورة الاعلان: ايجار سيارات فى مصر – فور ويلز - في القاهرة مصر

ايجار سيارات فى مصر – فور ويلز

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

افضل نظام متكامل فى مصر لايجار السيارات اسعار وخدمات غاية فى التميز يستحق التجرية - شركة فور ويلز- .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200 جنيه

29/10/2019
صورة الاعلان: مرتب شهري بكافة الضمانات - في القاهرة مصر

مرتب شهري بكافة الضمانات

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

لوبتفكر ازاي تزود من دخلك الشهري اتصل بينا فورا حتي تستفيد معانا لان مطلوب معانا عدد محدود من السيار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

8,000 جنيه

28/10/2019
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