سياره للايجار

(للإيجار)
|لدي سياره mg5 اعلي فئه 2020 لخدمات رجال الاعمال وللشركات التي تطلب سيارات بالسائق داخل وخارج القاهره للمصرين وغير المصرين للاتصال 01111660914
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محود محمد
|التليفون:
|01111660914
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|العنوان:
|الهضبه الوسطى- المقطم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049795
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