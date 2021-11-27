سياره ربع نقل مفتوحة موديل حديثه بحااله ممتازه للايجار بالسائق

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
موجود سياره ربع نقل مفتوحة موديل حديثه بحااله ممتازه للايجار بالسائق رخصه خاصه.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عبدالله السيد أحمد محمد شحاته
التليفون: 01024470193

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العنوان: المشاعله أبو كبير الشرقيه- أبو كبير الشرقيه
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/11/2021
رقم الإعلان: 2112954
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اتصل

27/11/2021
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