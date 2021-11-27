(للإيجار)
|موجود سياره ربع نقل مفتوحة موديل حديثه بحااله ممتازه للايجار بالسائق رخصه خاصه.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالله السيد أحمد محمد شحاته
|التليفون:
|01024470193
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|العنوان:
|المشاعله أبو كبير الشرقيه- أبو كبير الشرقيه
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112954
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