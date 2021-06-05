سياره حديثه للايجار

(للإيجار)
|سياره للاجار ملاكى حديثه موديل ٢٠٢١ مكيفه اتوماتك ايرباك بالسائق للعمل لدى الشركات والمؤسسات بعقود سنويه ماشيه ١٧ الف تشيك وكاله
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد الكيلانى
|التليفون:
|01102162213
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|دمنهور- دمنهور
البحيرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096006
3,500 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
50 دولار
اتصل
10 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
10 جنيه
530,000 جنيه
اتصل
1,250,000 جنيه