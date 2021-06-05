سياره حديثه للايجار

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سياره حديثه للايجار - في البحيرة مصر

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سياره للاجار ملاكى حديثه موديل ٢٠٢١ مكيفه اتوماتك ايرباك بالسائق للعمل لدى الشركات والمؤسسات بعقود سنويه ماشيه ١٧ الف تشيك وكاله
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد الكيلانى
التليفون: 01102162213

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العنوان: دمنهور- دمنهور
البحيرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/6/2021
رقم الإعلان: 2096006
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للايجار مفروش للبنات والطالبات شقة ٣غرف وصالة بالعباسية عبدة باشا قرب كلية

للايجار مفروش للبنات والطالبات شقة ٣غرف وصالة بالعباسية عبدة باشا قرب كلية

(للإيجار)

للايجار مفروش للبنات والطالبات شقة ٣غرف وصالة بالعباسية بالقرب من كلية الهندسة.الدور الخامس.به.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

5/6/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه

ماكينات ورقيه

(للبيع)

لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي شركة دالتكس كان لازم تقدم لعملائها الحل فقررنا نعملكم مفجأة.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/6/2021
صورة الاعلان: عروض اسعار يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

عروض اسعار يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

عروض اسعار يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2021
صورة الاعلان: مدربات لياقة بدنية

مدربات لياقة بدنية

(فرصة عمل)

مطلوب على وجه السرعه مدربات لياقة بدنيه خبرة خمس سنوات للعمل بمركز رياضي بالسعودية الشروط:- مؤهل درا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/6/2021
صورة الاعلان: مدير مصنع

مدير مصنع

(فرصة عمل)

مطلوب مديرين مصنع للعمل بالمملكة العربية السعودية المصانع تعمل فى مجال 1- الالومنيوم 2 الحدادة 3- ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2021
صورة الاعلان: جميع خدمات التصميم الاحترافية توالطباعة جدها لدينا

جميع خدمات التصميم الاحترافية توالطباعة جدها لدينا

(فرص)

- نضع تصاميم وأفكار خلاقة لبدء حملة ناجحة تخدم مؤسستك في الوصول لعدد أكبر من العملاء والجمهور المسته.
العنوان:

الشرقية - مصر

50 دولار

4/6/2021
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صورة الاعلان: ملابس أطفال بيت وخروج بسعر الجملة و البيع من اول قطعه جملة

ملابس أطفال بيت وخروج بسعر الجملة و البيع من اول قطعه جملة

(للبيع)

ملابس أطفال بيت وخروج وحريمي وشبابي للبيع جملة من اول قطعه فقط لدى مكتبنا بالجيزة مكتب دربي قطن لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/6/2021
صورة الاعلان: بيعات ملابس بأرخص الاسعار بالجيزة

بيعات ملابس بأرخص الاسعار بالجيزة

(للبيع)

بيعات ملابس بأرخص الاسعار بالجيزة ملابس أطفال للبيع بيعه بأسعار مفاجاة للتواصل 01020461075 العنوان .
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

4/6/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بالجيزة

شقة للبيع بالجيزة

(للبيع)

شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/6/2021
صورة الاعلان: للبيع شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية

للبيع شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية

(للبيع)

شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/6/2021
صورة الاعلان: شقة سوبر لوكس للبيع بموقع متميز بالجيزة

شقة سوبر لوكس للبيع بموقع متميز بالجيزة

(للبيع)

شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/6/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بالجيزة فوق نفق الهرم

شقة للبيع بالجيزة فوق نفق الهرم

(للبيع)

شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

10 جنيه

4/6/2021
صورة الاعلان: شقة بالجيزة للبيع

شقة بالجيزة للبيع

(للبيع)

شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

530,000 جنيه

4/6/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع سكنى او ادارى

شقة للبيع سكنى او ادارى

(للبيع)

شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/6/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع 160م بالحي الرابع بمدينة 6 أكتوبر

شقه للبيع 160م بالحي الرابع بمدينة 6 أكتوبر

(للبيع)

شقه للبيع 160م بالحي الرابع بمدينة 6 أكتوبر موقع مميز بالمجاوره الأولي - خطوات للمحور المركزي التق.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,250,000 جنيه

3/6/2021
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