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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سيارة للبيع - في القاهرة مصر

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سيارة دايهاتسو موديل 81للبيع رخصة منتهيه من شهر 5اللي فات لهواة التجديد والإصلاح موتور كويس جدا شويه شغل عفشة وكهرباء وبابان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: يحي غريب محمد
التليفون: 01010100452

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العنوان: 15 s marsh mnshyt nesr- cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 8,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/7/2021
رقم الإعلان: 2100067
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عملة فرنسية قديمة سنة 1577 للبيع لاعلى سعر

عملة فرنسية قديمة سنة 1577 للبيع لاعلى سعر

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عملة فرنسية قديمة سنة 1577للبيع باعلي سعر.
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15/7/2021
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15/7/2021
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محامي مدني

(للبيع)

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20 جنيه

14/7/2021
صورة الاعلان: حفلات و افراح و اعياد ميلاد و حنن اعمل مناسبتك معانا كل حاجة بسعر يناسبك ال

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(للاستثمار)

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100 جنيه

14/7/2021
صورة الاعلان: مدرسة احياء عربي و لغات

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(طلب عمل)

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14/7/2021
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صورة الاعلان: للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر

للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر

(للبيع)

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العنوان:

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5,200 جنيه

14/7/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع 110م بحدائق الأهرام

شقه للبيع 110م بحدائق الأهرام

(للبيع)

شقه للبيع 110م بحدائق الأهرام موقع مميز بالبوابه الأولي تشطيب هاي لوكس الدور الثاني يوجد أسانسير.
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650,000 جنيه

14/7/2021
صورة الاعلان: شقة للايجار سوبر لوكس الهضبة الوسطى المقطم

شقة للايجار سوبر لوكس الهضبة الوسطى المقطم

(للإيجار)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,700 جنيه

14/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب اطباء مصريين للعمل بالسعوديه

مطلوب اطباء مصريين للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

وظائف اطباء نقل كفاله التخصصات الاتيه طبـيب اخـصائـي #عـظام طبيبـه مقـيمه #نسـاء_وتوليد طبيب اخصائي.
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14/7/2021
صورة الاعلان: اخصائيين تركيبات أسنان

اخصائيين تركيبات أسنان

(فرصة عمل)

لمجموعة طبية بمدينة الطائف ف المملكة العربية السعودية اخصائيين تركيبات أسنان خبرة لاتقل عن سنتين بعد.
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14/7/2021
صورة الاعلان: شقة امام العاصمة الادارية بمساحات مختلفة

شقة امام العاصمة الادارية بمساحات مختلفة

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14/7/2021
صورة الاعلان: محلات للايجار الجديد في التجمع الخامس

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(للإيجار)

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العنوان:

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14/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد امن

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(فرصة عمل)

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العنوان:

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14/7/2021
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محاسبين

(فرصة عمل)

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14/7/2021
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