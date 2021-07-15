سيارة للبيع

(للبيع)
|سيارة دايهاتسو موديل 81للبيع رخصة منتهيه من شهر 5اللي فات لهواة التجديد والإصلاح موتور كويس جدا شويه شغل عفشة وكهرباء وبابان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|يحي غريب محمد
|التليفون:
|01010100452
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|العنوان:
|15 s marsh mnshyt nesr- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100067
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