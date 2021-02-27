سيارة للبيع كيا ريو موديل 2001 مانيوال بحالة ممتازة

سيارة للبيع كيا ريو موديل 2001 مانيوال لون ذهبى سيدان السيارة فابريكة جوة وبره كل حاجه فيها تم تحديثها ميكانيكا وعفشة وكهرباء وبها سنتر لوك - زجاج كهرباء - كاوتش جديد - بطارية جديدة العربية بحالة جيدة جدا عدد الكيلومترات 99 الف سارى بها رخصة سنتين مطلوب 85 الف جنية للاتصال 01116299036