سيارة للبيع كيا ريو موديل 2001 مانيوال بحالة ممتازة

(للبيع)
|سيارة للبيع كيا ريو موديل 2001 مانيوال لون ذهبى سيدان السيارة فابريكة جوة وبره كل حاجه فيها تم تحديثها ميكانيكا وعفشة وكهرباء وبها سنتر لوك - زجاج كهرباء - كاوتش جديد - بطارية جديدة العربية بحالة جيدة جدا عدد الكيلومترات 99 الف سارى بها رخصة سنتين مطلوب 85 الف جنية للاتصال 01116299036
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|صلاح
|التليفون:
|01116299036
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|85,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085209
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