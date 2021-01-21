سيارة كرايسلر 200 للبيع

كرايسلر 200 موديل 2014 قطعت مسافة 98000 كم ممتازة من الداخل والخارج وكذلك من الناحية الميكانيكية- استهلاك ممتاز بالوقود الفل 90 درهم تكفي إلى أكثر من 514 كم عدد الإسطوانات 6 نوافذ كهربائية - أقفال كهربائية – مقعد السائق كهربائي تحكم بالمقود –مثبت سرعه – مرايا كهربائية- تدفئة مرايا - مراقبة المناخ – نظام صوت ممتاز – نظام مضاد للسرقة