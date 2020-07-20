(للإيجار)
|سيارة رينو لوجان 2016 للمشاوير الخاصة وتوصيل الموظفين والافراح في 6 اكتوبر ,الشيخ زايد , حدائق اكتوبر , الفردوس , حدائق الاهرام , شارع الهرم , ومتاح السفر الي الاسكندرية والساحل الشمالي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سامح
|التليفون:
|01095362255
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|العنوان:
|- المتميز
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063431
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