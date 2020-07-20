سيارة رينو لوجان 2016 للمشاوير الخاصة وتوصيل الموظفين

(للإيجار)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
سيارة رينو لوجان 2016 للمشاوير الخاصة وتوصيل الموظفين والافراح في 6 اكتوبر ,الشيخ زايد , حدائق اكتوبر , الفردوس , حدائق الاهرام , شارع الهرم , ومتاح السفر الي الاسكندرية والساحل الشمالي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سامح
التليفون: 01095362255

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العنوان: - المتميز
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/7/2020
رقم الإعلان: 2063431
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عايز تسكن بعيد عن الزحمة تعالي امتلك في العاصمة الادارية

عايز تسكن بعيد عن الزحمة تعالي امتلك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

عايز تسكن في مكان بعيد عن الزحمة وتطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة تعالي امتلك شقة في العاصمة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

162,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في العاصمة الادارية علي اجمل لاند سكيب

شقة للبيع في العاصمة الادارية علي اجمل لاند سكيب

(للبيع)

شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد وبمقدم بسي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: خلي اولادك يعيشوا في رقي وامتلك شقة بالعاصمة الادارية

خلي اولادك يعيشوا في رقي وامتلك شقة بالعاصمة الادارية

(للبيع)

لو مستقبل اولادك مهم عندك تعالي دلوقتي امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة وعيش اولادك في رقي بدون.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع تاج سيتى | فى ارقى كمبوند بالتجمع الخامس

شقق للبيع تاج سيتى | فى ارقى كمبوند بالتجمع الخامس

(للبيع)

امتلك وحده بافضل موقع في التجمع الخامس بكموبند تاج سيتي مبني علي مساحه 3.5 مليون متر مربع و ده بيحاف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/7/2020
صورة الاعلان: صور يونيفورم مطاعم ( شركة Tnلليونيفورم )

صور يونيفورم مطاعم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

صور يونيفورم مطاعم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المناسب ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق

شركات يونيفورم فنادق

(للبيع)

شركات يونيفورم فنادق 01200561116 اماكن تصنيع يونيفورم فنادق شركات توريد ملابس فنادق شركة يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

20/7/2020
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صورة الاعلان: قبعات التخرج (شركة السلام لليونيفورم )

قبعات التخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

صور قبعات التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواس.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: خلي صيفك علي طول في السخنة وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة

خلي صيفك علي طول في السخنة وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

خلي صيفك علي طول وصيف طول ايام السنة في لاسيرينا السخنة وامتلك شاليه (65م) تشطيب سوبر لوكس مفروووش ب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر وفرح اولادك صيف وشتا

امتلك شاليه في راس سدر وفرح اولادك صيف وشتا

(للتقسيط)

امتلك شاليه في راس سدر وصيف في اي وقت طول ايام السنة صيف او شتا وفرح اولادك وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: وسط اكبر كثافة سكانية في العاصمة امتلك محلك وقسط براحتك

وسط اكبر كثافة سكانية في العاصمة امتلك محلك وقسط براحتك

(للبيع)

امتلك محلك وسط اكبر كثافة سكانية بالعاصمة الادارية الجديدة في smart mall بجانب فندق الماسة والمحطة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: محل للبيع في العاصمة الجديدة في smart mall

محل للبيع في العاصمة الجديدة في smart mall

(للتقسيط)

خدلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة في smart mall وسط الموظفين وبجانب الحي الحكومي والحي الدبلوماسي و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

312,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: تعالي امتلك في العاصمة الادارية محل وامن مستقبل اولادك

تعالي امتلك في العاصمة الادارية محل وامن مستقبل اولادك

(للتقسيط)

تعالي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة وامن مستقبل اولادك في smart mall ومحلك 40م تشطيب كامل بأ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

360,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: عايز تستثمر م غير ماتدفع مقدم تعالي امتلك محل في العاصمة

عايز تستثمر م غير ماتدفع مقدم تعالي امتلك محل في العاصمة

(للبيع)

عايز تستثمر من غير ماتدفع مقدم تعالي العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty امتلك محل 70م بدون فوائد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

735,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: عيادة في العاصمة بالتقسيط المريح وبدون فوائد

عيادة في العاصمة بالتقسيط المريح وبدون فوائد

(للبيع)

عيادة للبيع في العاصمة الادارية الجديدة في sixty mall وسط اكبر كثافة سكانية بالحي المالي امام اكبر م.
العنوان:

القاهرة - مصر

187,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: لافضل استثمار امتلك محلك فى بيراميدز مول

لافضل استثمار امتلك محلك فى بيراميدز مول

(للبيع)

بتدور ع افضل استثمار امتلك محلك فى مول بيراميدز 34 م بالدور 4 قريب من منطقة البنوك و البنك المركزى .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

153,000 جنيه

20/7/2020
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