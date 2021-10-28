سيارة جامبو زيرو للبيع

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سيارة جامبو زيرو للبيع - في البحيرة مصر

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سيارة جامبو نقل 2020 فى حالة الزيرو عداد 35الف كم بدون اي بوهيات برا ولا جوا الحالة ممتازة بها صندوق كولمن جديد ورحضة سنة من يد المالك مباشرة لا تحتاج جنيه مصروف بها مقاعد جلد وفرش داخلى المعاينة خير دليل العنوان دمنهور البحيرة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمود الرومى
التليفون: 01003603757

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العنوان: دمنهور- دمنهور
البحيرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 430,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/10/2021
رقم الإعلان: 2108983
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السعر
تاريخ الإعلان
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28/10/2021
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(للبيع)

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28/10/2021
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(للبيع)

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28/10/2021
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(للبيع)

مكتب رويال هاووس لتوفير للعمالة المنزلية 01207040101 نوفر لكم الخادمات و عاملات النظافة مصريين واج.
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28/10/2021
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28/10/2021
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(فرصة عمل)

تعلن المؤسسة المتحده عن مطلوب عمال مخازن للعمل بشركه اجهزه كهربائيه مفروشات الاتصال 01103157775 للعم.
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28/10/2021
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عروض و مميزات تكييف كاريير

(للبيع)

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28/10/2021
صورة الاعلان: كاريير بارد بلازما باقل الاسعار,عروض تكييف كاريير

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(للبيع)

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28/10/2021
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عروض و مميزات تكييف يونيون اير

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28/10/2021
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28/10/2021
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28/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مساعد مدير انتاج للعمل بمصنع بلاستيك بالاحساء السعودية

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اتصل

28/10/2021
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28/10/2021
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28/10/2021
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(فرصة عمل)

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11 ريال

28/10/2021
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