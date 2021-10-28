سيارة جامبو زيرو للبيع

سيارة جامبو نقل 2020 فى حالة الزيرو عداد 35الف كم بدون اي بوهيات برا ولا جوا الحالة ممتازة بها صندوق كولمن جديد ورحضة سنة من يد المالك مباشرة لا تحتاج جنيه مصروف بها مقاعد جلد وفرش داخلى المعاينة خير دليل العنوان دمنهور البحيرة