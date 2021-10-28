سيارة جامبو زيرو للبيع

(للبيع)
|سيارة جامبو نقل 2020 فى حالة الزيرو عداد 35الف كم بدون اي بوهيات برا ولا جوا الحالة ممتازة بها صندوق كولمن جديد ورحضة سنة من يد المالك مباشرة لا تحتاج جنيه مصروف بها مقاعد جلد وفرش داخلى المعاينة خير دليل العنوان دمنهور البحيرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود الرومى
|التليفون:
|01003603757
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|العنوان:
|دمنهور- دمنهور
البحيرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|430,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108983
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