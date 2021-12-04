سيارة اسبرانزا 516 / 2008 / ميامي / اسكندرية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سيارة اسبرانزا 516 / 2008 / ميامي / اسكندرية - في الإسكندرية مصر

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سيارة اسبرانزا موديل 2008 / رخصة تنتهي شهر 8 لسنة 2023 / مرور اسكندرية طوسون / سحبها ما شاء الله / اللون اسود / شنطة بالريموت / مرايا كهربائية / سنتر لوك / تكييف / مدخل aux / السيارة للجادين فقط / لا للوسطاء نرجوا احضار فني للمعاينة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كمال فوزي محمد
التليفون: 01001962742

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العنوان: ش جلال حماد- ميامي
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 82,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/12/2021
رقم الإعلان: 2113667
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