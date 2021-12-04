سيارة اسبرانزا 516 / 2008 / ميامي / اسكندرية

(للبيع)
|سيارة اسبرانزا موديل 2008 / رخصة تنتهي شهر 8 لسنة 2023 / مرور اسكندرية طوسون / سحبها ما شاء الله / اللون اسود / شنطة بالريموت / مرايا كهربائية / سنتر لوك / تكييف / مدخل aux / السيارة للجادين فقط / لا للوسطاء نرجوا احضار فني للمعاينة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كمال فوزي محمد
|التليفون:
|01001962742
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|العنوان:
|ش جلال حماد- ميامي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|82,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113667
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