سيارة اسبرانزا 516 / 2008 / سيدي بشر / اسكندرية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سيارة اسبرانزا 516 / 2008 / سيدي بشر / اسكندرية - في الإسكندرية مصر

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االسيارة اسبرانزا موديل 2008 / تكييف / سنتر لوك / شنطة بالريموت / مدخل aux / زجاج كهرباء / فوانيس شابورة / / سحبها ما شاء الله / مرايا كهرباء / اللون اسود / رخصة سنتين / مرور طوسون / اسكندرية السيارة للجادين فقط / لا للوسطاء نرجوا حضور فني للمعاينة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد كمال
التليفون: 01224419612

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العنوان: ش جلال حماد- سيدي بشر
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 78,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115254
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صورة الاعلان: سيارة اسبرانزا 516 / 2008 / ميامي / اسكندرية - في الإسكندرية مصر

سيارة اسبرانزا 516 / 2008 / ميامي / اسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

سيارة اسبرانزا موديل 2008 / رخصة تنتهي شهر 8 لسنة 2023 / مرور اسكندرية طوسون / سحبها ما شاء الله / ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

82,000 جنيه

4/12/2021
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