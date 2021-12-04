سيارة اسبرانزا 516 / 2008 / سيدي بشر / اسكندرية

(للبيع)
|االسيارة اسبرانزا موديل 2008 / تكييف / سنتر لوك / شنطة بالريموت / مدخل aux / زجاج كهرباء / فوانيس شابورة / / سحبها ما شاء الله / مرايا كهرباء / اللون اسود / رخصة سنتين / مرور طوسون / اسكندرية السيارة للجادين فقط / لا للوسطاء نرجوا حضور فني للمعاينة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد كمال
|التليفون:
|01224419612
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|العنوان:
|ش جلال حماد- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|78,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115254
82,000 جنيه