سيارات للايجار مرسيدس في القاهره

(For Rent)
|استمتع بالرفاهية والأناقة مع خدمة إيجار ليموزين المطار |01101737711 عند وصولك إلى المطار، لا تضطر إلى التفكير في وسيلة النقل إلى وجهتك. مع خدمة إيجار ليموزين المطار، يمكنك الاستمتاع بتجربة فاخرة تليق بك وبمناسبتك. الراحة المطلقة: تأتي الليموزين بمقصورة فاخرة مجهزة بمقاعد جلدية مريحة وواسعة. ستشعر بالراحة من أول لحظة. الاستقبال الحصري: عند خروجك من بوابة الوصول، ستجد الليموزين وسائقها في انتظارك. إنها تجربة استقبال فاخرة تعبر عن تقديرنا لك.
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|بداية ليموزين Bedaya Limousine
|Telephone:
|01101737711
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|Location:
|abbas el aqqad street nasr city cairo Egypt- Nasr City
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|22/10/2023
|Ad Number:
|2246805
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