سيارات للايجار مرسيدس في القاهره

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Ad Photo: سيارات للايجار مرسيدس في القاهره - in Cairo Egypt

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استمتع بالرفاهية والأناقة مع خدمة إيجار ليموزين المطار |01101737711 عند وصولك إلى المطار، لا تضطر إلى التفكير في وسيلة النقل إلى وجهتك. مع خدمة إيجار ليموزين المطار، يمكنك الاستمتاع بتجربة فاخرة تليق بك وبمناسبتك. الراحة المطلقة: تأتي الليموزين بمقصورة فاخرة مجهزة بمقاعد جلدية مريحة وواسعة. ستشعر بالراحة من أول لحظة. الاستقبال الحصري: عند خروجك من بوابة الوصول، ستجد الليموزين وسائقها في انتظارك. إنها تجربة استقبال فاخرة تعبر عن تقديرنا لك.
Contact The Advertiser:
Contact Name: بداية ليموزين Bedaya Limousine
Telephone: 01101737711

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Location: abbas el aqqad street nasr city cairo Egypt- Nasr City
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 22/10/2023
Ad Number: 2246805
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Price
Posting Date
Ad Photo: ط­ط¬ط² طھظˆظٹظˆطھط§ ظƒظˆط³طھط± 24 ط±ط§ظƒط¨ ظ„ظٹظ…ظˆط²ظٹظ† ظ…طµط± - in Cairo Egypt

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(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين مصر لايجار السيارات والنقل السياحي | تويوتا كوستر هي سيارة حافلة صغيرة مصممة لتتسع لحو.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

22/10/2023
Ad Photo: ط§ط³طھط£ط¬ط± HyundaiElant ra ظ„ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط§ظ„ظ…ط·ط§ط± - in Cairo Egypt

ط§ط³طھط£ط¬ط± HyundaiElant ra ظ„ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط§ظ„ظ…ط·ط§ط±

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين مصر لايجار السيارات والنقل السياحي | 01014555692 تعد شركة ليموزين مصر واحدة من الشركات.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

22/10/2023
Ad Photo: ايجار تويوتا راش بدون سائق موديل 2021 ,وبأرخص سعر ايجار - in Cairo Egypt

ايجار تويوتا راش بدون سائق موديل 2021 ,وبأرخص سعر ايجار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

أرخص ايجار سيارة تويوتا راش ،استأجر مع شركة تورست ليموزين سيارة تويوتا راش فاخرة وبسعر مميز ، بالتال.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

22/10/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي -ايجار باص 33 لرحلات السخنة والساحل واسكندرية - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي -ايجار باص 33 لرحلات السخنة والساحل واسكندرية

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي اتوبيسات مكيفة ,يوجد شاشه , سوند سيستم,وكراسي متحركه , شواحن السعر شامل اكرامية السا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

22/10/2023
Ad Photo: ط§ط³طھط£ط¬ط± ط³ظٹط§ط±ط© ظ…ظٹطھط³ظˆط¨ظٹط´ظٹ ط¨ط§ط¬ظٹط±ظˆ | ط´ط±ظƒظ‡ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹ ظƒط§ط± - in Cairo Egypt

ط§ط³طھط£ط¬ط± ط³ظٹط§ط±ط© ظ…ظٹطھط³ظˆط¨ظٹط´ظٹ ط¨ط§ط¬ظٹط±ظˆ | ط´ط±ظƒظ‡ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹ ظƒط§ط±

(For Rent)

- in Cairo Egypt

سيارة الدفع الرباعى إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين القوة والأداء والراحة، فإن ميتسوبيشي باجيرو هي ال.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

22/10/2023
Ad Photo: تأجير سيارات اقتصادية - ابحث عن السيارة المناسبة بأفضل الأسعار - in Cairo Egypt

تأجير سيارات اقتصادية - ابحث عن السيارة المناسبة بأفضل الأسعار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير سيارة دفع رباعي تويوتا راش | استكشف رحلاتك بأسلوب مريح 01119920103 توفر شركه ليموزين نصار ايج.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

22/10/2023
Ad Photo: طھط£ط¬ظٹط±_ط³ظٹط§ط±ط©_ ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³_E200 ظ„ظ„ظ…ط·ط§ط±ط§طھ - in Cairo Egypt

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(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين مصر لإيجار السيارات والنقل السياحي 01014555692 مرسيدس E200 للتأجير ايجار سيارات المط.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

21/10/2023
Ad Photo: ايجار فان عائلي – ايجار هيونداي اتش وان - in Cairo Egypt

ايجار فان عائلي – ايجار هيونداي اتش وان

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار سيارات في مصر لحضور الاجتماعات والاحداث اليومية المهمة وتوصيل المطارات بالسرعة والاحترافية الك.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

21/10/2023
Ad Photo: ايجار تويوتا لاندكرورزر 2022 في القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار تويوتا لاندكرورزر 2022 في القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

نقدم لك سيارة من اجمل سيارات الدفع الرباعي اليابانية و هي “تويوتا لاندكروزر” . حيث انها تكفي 7 فراد .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

21/10/2023
Ad Photo: ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ V250 ط¥ظٹط¬ط§ط± _ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ_ ط§ظ„ظپط§ط®ط±ط© - in Cairo Egypt

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(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين مصر لإيجار السيارات والنقل السياحي 01014555692 ايجار مرسيدس فيانو ايجار سيارات المطار.
Location:

Cairo - Egypt

4,000 Pound

21/10/2023
Ad Photo: ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار - in Cairo Egypt

ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار 01070534881 رحلة تتنوع بين الراحة والأمان في أعلى أولوي.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 egp

19/10/2023
Ad Photo: استأجر تويوتا هايس لرحلاتك التجارية والسفر العائلي - in Cairo Egypt

استأجر تويوتا هايس لرحلاتك التجارية والسفر العائلي

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين مصر لايجار السيارات والنقل السياحي | 01014555692 تعتبر شركة ليموزين مصر واحدة من أبرز .
Location:

Cairo - Egypt

800 Pound

19/10/2023
Ad Photo: تأجير كيا كرنفال: رحلات عائلية لا تُنسى_تأجيرسيارات المطار - in Cairo Egypt

تأجير كيا كرنفال: رحلات عائلية لا تُنسى_تأجيرسيارات المطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين مصر لايجار السيارات والنقل السياحي للمطارات والزفاف وخدمات رجال الاعمال | 01100091997 .
Location:

Cairo - Egypt

1,500 Pound

19/10/2023
Ad Photo: شركة ايجار سيارات مرسيدس في مصر - in Cairo Egypt

شركة ايجار سيارات مرسيدس في مصر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تاجير سيارات مرسيدس فخمة بالسائق| ايجار سيارات فخمة في مصر 01100092199 لذلك أرخص سيارات مرسيدس -سيار.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

19/10/2023
Ad Photo: إيجار اتوبيس سياحي مرسيدس 50 راكب - in Cairo Egypt

إيجار اتوبيس سياحي مرسيدس 50 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

إيجار اتوبيس سياحي مرسيدس 50 راكب إيجار اتوبيس سياحي مرسيدس 50 راكب إيجار أتوبيس مرسيدس 50 راكب ه.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

19/10/2023
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