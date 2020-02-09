سيارات للايجار

(للإيجار)
|سنة جديدة، خطط جديدة، رؤية جديدة مع فور ويلز لايجارالسيارات- استمتع بالمزيد، اضحك اكثر و سافر اكثر - اقضي العام الجديد مع اللبتحبهم انتقل الى السنة الجديدة! مساء الخير 01222729837 Email: four.wheels@hotmail.com Web Eng: www.4-wheels.net Web Ara: www.4-wheelsrent.com Site Reserves : www.rentalcaregypt.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايهاب
|التليفون:
|01222729837
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|العنوان:
|35 شارع ابراهيم الرفاعي مدينة نصر القاهرة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|250 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052295
250 جنيه
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