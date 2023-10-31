(For Rent)
|سيارات توسان للايجار من الدولي كار 01070534880 هل تبحث عن سياره مريحه ومناسبه باسعار معقوله للوصول من المطار الي اي مكان في مصر ف الحل هي سيارة توسان من افضل السيارات المتوفره للايجار حيث انها تعد سيارة فارهة ذات مظهر عصري كما انها من السيارات الاقتصادية تتميز هيونداي 2021 بارتفاعها عن الأرض لتبدو مثل السيارات 4*4 الدفع الرباعي لكنها تتوفر للايجار باسعار رخيصة . لذلك ننصحك بإيجار هيونداي توسان في مصر من شركة الدولي كار لتأجير السيارات الاقتصادية توسان وغيرها من السيارات الرخيصة المميزة و كذ
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|Elsayed shahein
|Telephone:
|01070534880
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|cairo- المعادى, القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|2,000 egp
|Posting Date:
|31/10/2023
|Ad Number:
|2247972
1,000 Pound
1,000 Pound
800 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
Call
3,500 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
Call
1,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound