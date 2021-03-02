سيارات بالتقسيط

(للبيع)
|تم فتح باب التقسيط لجميع انواع السيارات الملاكى والنقل للاستفسار 01281604793 01285937335 01091060454
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01115472270
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|العنوان:
|مدينه السلام مساكن النهضه ش المفارق خلف مسجد عمور بن العاص بلوك11- السلام
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|140,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085711
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