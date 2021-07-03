سولفانتو Solvanto لأذابه الدهون الموضعيه

سولفانتو Solvanto يساعدك على اذابه الدهون الموضعيه و نحت جسمك ,الموضوع ده بيتم عند دكتور التغذيه او التخسيس الى بنتابع معاه وبيكون من خلال عدد جلسات وفى كل جلسه بنقدر نقلل من مساحه المكان الى مضايقنا فى كل جلسه حوالى 4 سم يعنى فى مجموع الجلسات ممكن نقل 15 او 20 سم وده عن طريق تقنيه الميزوثيرابى بالاضافه انه اول منتج بتكنولوجيا النانوثيرابى, سولفانتو هو منتج امن جدااا ونتايجه مبهره لاقصى درجه لانه بيتعامل على الدهون بشكل مباشر