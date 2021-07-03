سولفانتو Solvanto لأذابه الدهون الموضعيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
سولفانتو Solvanto يساعدك على اذابه الدهون الموضعيه و نحت جسمك ,الموضوع ده بيتم عند دكتور التغذيه او التخسيس الى بنتابع معاه وبيكون من خلال عدد جلسات وفى كل جلسه بنقدر نقلل من مساحه المكان الى مضايقنا فى كل جلسه حوالى 4 سم يعنى فى مجموع الجلسات ممكن نقل 15 او 20 سم وده عن طريق تقنيه الميزوثيرابى بالاضافه انه اول منتج بتكنولوجيا النانوثيرابى, سولفانتو هو منتج امن جدااا ونتايجه مبهره لاقصى درجه لانه بيتعامل على الدهون بشكل مباشر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نانوستاتيك
التليفون: 15061

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العنوان: - مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/7/2021
رقم الإعلان: 2099230
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صورة الاعلان: شركه نانوستاتيك Nanostetic هى متخصصه فى مجال الطب التجميلى - في القاهرة مصر

شركه نانوستاتيك Nanostetic هى متخصصه فى مجال الطب التجميلى

(فرص)

- في القاهرة مصر

شركه نانوستاتيك هى متخصصه فى مجال الطب التجميلى وهو مجال متعلق بالعلاج وليس مجرد تجميل فقط وتعتبر شر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

3/7/2021
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