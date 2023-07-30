سهلنا الطريق للتنظيف و عاملتك اليومية صارت عنا لراحتك حددي إختيارك واتركي الباقي علينا عاملتك بدون تعب صارت عنا بنوفل الك يومي بعمل ل6 ساعات و بكلفة 25 دينار و ايضآ اسبوعي و شهري مع مبيت السعر بشمل التوصيل اتصلي فينا و نحنا بخدمتك للحجز والإستفسار 0785407409