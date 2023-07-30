(For Sale)
|سهلنا الطريق للتنظيف و عاملتك اليومية صارت عنا لراحتك حددي إختيارك واتركي الباقي علينا عاملتك بدون تعب صارت عنا بنوفل الك يومي بعمل ل6 ساعات و بكلفة 25 دينار و ايضآ اسبوعي و شهري مع مبيت السعر بشمل التوصيل اتصلي فينا و نحنا بخدمتك للحجز والإستفسار 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|31/7/2023
|Ad Number:
|2239779
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
(For Sale)- in Amman Jordan
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar