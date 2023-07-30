سهلنا الطريق للتنظيف و عاملتك اليومية صارت عنا لراحتك

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Ad Information
سهلنا الطريق للتنظيف و عاملتك اليومية صارت عنا لراحتك حددي إختيارك واتركي الباقي علينا عاملتك بدون تعب صارت عنا بنوفل الك يومي بعمل ل6 ساعات و بكلفة 25 دينار و ايضآ اسبوعي و شهري مع مبيت السعر بشمل التوصيل اتصلي فينا و نحنا بخدمتك للحجز والإستفسار 0785407409
Contact The Advertiser:
Contact Name: سوفت كلين
Telephone: 0785407409

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Location: - عمان
Amman -

Jordan
Ad Information:
Price: 25 Dinar
Posting Date: 31/7/2023
Ad Number: 2239779
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Price
Posting Date
Ad Photo: توفير عاملات يومي بخبرة لكافة اعمال التنظيف - in Amman Jordan

توفير عاملات يومي بخبرة لكافة اعمال التنظيف

(For Sale)

- in Amman Jordan

توفير عاملات يومي بخبرة لكافة اعمال التنظيف تعبتي من شغل البيت والتعزيل محتاجه حد يريحك ويساعدك ما ت.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

30/7/2023
Ad Photo: تأمين عاملات ومدبرات لاعمال التنظيف والترتيب اليومي - in Amman Jordan

تأمين عاملات ومدبرات لاعمال التنظيف والترتيب اليومي

(For Sale)

- in Amman Jordan

تأمين عاملات ومدبرات لاعمال التنظيف والترتيب اليومي عشان ست البيت ترتاح عملنا تخفيضات مميزة جداً و ب.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

24/7/2023
Ad Photo: عاملات لاعمال التنظيف والترتيب باتقان وبخبرة يومي - in Amman Jordan

عاملات لاعمال التنظيف والترتيب باتقان وبخبرة يومي

(For Sale)

- in Amman Jordan

عاملات لاعمال التنظيف والترتيب باتقان وبخبرة يومي تنظيف وترتيب المنازل والمكاتب والشركات بكادر مميز.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

23/7/2023
Ad Photo: سوفت كلين تقدم لكم افضل خدمة عاملات التنظيف بنظام اليومي - in Amman Jordan

سوفت كلين تقدم لكم افضل خدمة عاملات التنظيف بنظام اليومي

(For Sale)

- in Amman Jordan

سوفت كلين تقدم لكم افضل خدمة عاملات التنظيف بنظام اليومي مع سوفت كلين لاتهكلي هم التتظيف نوفر عاملا.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

23/7/2023
Ad Photo: تأمين افضل عاملات بخبرة في التنظيف من اجلكم - in Amman Jordan

تأمين افضل عاملات بخبرة في التنظيف من اجلكم

(For Sale)

- in Amman Jordan

تأمين افضل عاملات بخبرة في التنظيف من اجلكم لدينا عاملات لتقديم خدمة التنظيف و الترتيب اليومي يتوفر .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

22/7/2023
Ad Photo: خدمة توفير العاملات للتنظيف و الترتيب بخبرة وبأقل الاسعار - in Amman Jordan

خدمة توفير العاملات للتنظيف و الترتيب بخبرة وبأقل الاسعار

(For Sale)

- in Amman Jordan

خدمة توفير العاملات للتنظيف و الترتيب بخبرة وبأقل الاسعار عاملات بنظام اليومي و الاسبوعي و الشهري مد.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

19/6/2023
Ad Photo: سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق - in Amman Jordan

سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق

(For Sale)

- in Amman Jordan

سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق توفير عاملات تنظيف وترتيب بنظام العمل بمدة 6 ساعات .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

19/6/2023
Ad Photo: توفير كافة عاملات لاعمال التنظيف و الترتيب الشامل - in Amman Jordan

توفير كافة عاملات لاعمال التنظيف و الترتيب الشامل

(For Sale)

- in Amman Jordan

توفير كافة عاملات لاعمال التنظيف و الترتيب الشامل يتوفر كادر من عاملات التنظيف لكافة الاعمال اليومية.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

18/6/2023
Ad Photo: توفير عاملات تتظيف بخبرة و بكفاءة لكافة اعمال التنظيف خبيرات في كافة اعمال - in Amman Jordan

توفير عاملات تتظيف بخبرة و بكفاءة لكافة اعمال التنظيف خبيرات في كافة اعمال

(For Sale)

- in Amman Jordan

توفير عاملات تتظيف بخبرة و بكفاءة لكافة اعمال التنظيف خبيرات في كافة اعمال التنظيف نعمل على مدار الأ.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

17/6/2023
Ad Photo: سوفت كلين لتوفير عاملات بنظام اليومي للتنظيف - in Amman Jordan

سوفت كلين لتوفير عاملات بنظام اليومي للتنظيف

(For Sale)

- in Amman Jordan

سوفت كلين لتوفير عاملات بنظام اليومي للتنظيف بدك تنظيف بيتك بدون ما تحتار نحنا بنأمنلك عاملات تنظيف.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

15/6/2023
Ad Photo: سوفت كلين توفر من اجلكم عاملات لخدمات التنظيف - in Amman Jordan

سوفت كلين توفر من اجلكم عاملات لخدمات التنظيف

(For Sale)

- in Amman Jordan

سوفت كلين توفر من اجلكم عاملات لخدمات التنظيف تأمين عاملات التنظيف والضيافة بنظام اليومي و الاسبوعي.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

14/6/2023
Ad Photo: نوفر عاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم مع سوفت كلين - in Amman Jordan

نوفر عاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم مع سوفت كلين

(For Sale)

- in Amman Jordan

نوفر عاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم مع سوفت كلين لدينا مجموعة متميزه من عاملات التنظيف في خدمتكم ب.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

14/6/2023
Ad Photo: شركة سوفت كلين لتوفير عاملات تنظيف بخبرة واتقان - in Amman Jordan

شركة سوفت كلين لتوفير عاملات تنظيف بخبرة واتقان

(For Sale)

- in Amman Jordan

شركة سوفت كلين لتوفير عاملات تنظيف بخبرة واتقان في خدمتكم بنظام اليومي و اسبوعي و شهري مدة الزيارة .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

11/6/2023
Ad Photo: بمؤسسة سوفت اصبح التنظيف اكثر دقة وخبرة عالية - in Amman Jordan

بمؤسسة سوفت اصبح التنظيف اكثر دقة وخبرة عالية

(For Sale)

- in Amman Jordan

بمؤسسة سوفت اصبح التنظيف اكثر دقة وخبرة عالية التنظيف على مدار الاسبوع و بنظام اليومي و الاسبوعي و .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

10/6/2023
Ad Photo: سوفت كلين لعاملات التنظيف بنظام ايومي واسبوعي وشهريلا - in Amman Jordan

سوفت كلين لعاملات التنظيف بنظام ايومي واسبوعي وشهريلا

(For Sale)

- in Amman Jordan

سوفت كلين لعاملات التنظيف بنظام ايومي واسبوعي وشهري نوفر الخدمة للعاملات التنظيف و الترتيب الشامل ب.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

1/6/2023
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