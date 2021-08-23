سنترال ياستر - YEASTAR سنترال ip للشركات الصغيرة والمتوسط ●سنترال yastar سنترال yeastar IP-PBX نظام اتصالات متميز يجعل شكل مكتبك او شركتك كبير واحترافي ومتميز وباقل التكاليف واسرع الاداء فان سنترال yeastar هو الحل . إن استخدام تقنية الصوت عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين استخدام جميع التطبيقات التي تتم على الإنترنت مثل العمل على أي برنامج أو استخدام الإيميل بالإضافة للاتصالات حيث تستخدم نفس الشبكة للصوت والصورة والبيانات. وبهذه الطريقة يتيح للمستخدم توفير الجهد والمال بنفس الوقت.