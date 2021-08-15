سنترال باناسونيك تركيب وبرمجة للشركات و الفنادق.

(للبيع)
|سنترال باناسونيك (TES824) مكونات العرض: 3 خطوط خارجية و 8 تحويلات داخليه سنترال باناسونيك موديل (TES824) 1 تليفون رئيسى موديل KX-AT7730X 7 تليفون طرفى موديل KX-TS500 مميزاته: قابل للتوسعة حتى 6 خط خارجي + 24 خط داخلي يمكن تركيب نظام الإنتركم مناسب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والفيلات مدمج خاصية إظهار رقم الطالب للعدد المميزة و العادية تسجيل رسالة صوتيه للرد علي المتصل السعر 2200 ريال شامل الضريبة و لكن بدون تمديدات. للتواصل و الاستفسار جوال او واتساب على 0550026596
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rahmaattech
|التليفون:
|0550026596
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|العنوان:
|حى قربان- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102612
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