سنترال باناسونيك تركيب وبرمجة للشركات و الفنادق.

سنترال باناسونيك (TES824) مكونات العرض: 3 خطوط خارجية و 8 تحويلات داخليه سنترال باناسونيك موديل (TES824) 1 تليفون رئيسى موديل KX-AT7730X 7 تليفون طرفى موديل KX-TS500 مميزاته: قابل للتوسعة حتى 6 خط خارجي + 24 خط داخلي يمكن تركيب نظام الإنتركم مناسب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والفيلات مدمج خاصية إظهار رقم الطالب للعدد المميزة و العادية تسجيل رسالة صوتيه للرد علي المتصل السعر 2200 ريال شامل الضريبة و لكن بدون تمديدات. للتواصل و الاستفسار جوال او واتساب على 0550026596