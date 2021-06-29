سماعة بلوتوث و اباجورة تعمل باللمس - Bluetooth headset and touch lampshades

(للبيع)
|سماعة بلوتوث و اباجورة تعمل باللمس تعمل لبعد 10 متر تعمل لمدة 4 ساعات يمكنك تغير الاضاءة و الالوان عن طريق لمس السماعة محتويات العبوه : كبل يو اس بي و aux يمكنك تشغيل الاغاني عن طريق البلوتوث او كابل الauxاو عن طريق كارت ميموري يمكنك أيضا استقبال المكالمات من خلالها
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ahmed Rashad
|التليفون:
|01033569657
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|العنوان:
|مصر الجديدة- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|231 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102662
اتصل
11,111 جنيه