سماعة بلوتوث و اباجورة تعمل باللمس - Bluetooth headset and touch lampshades

سماعة بلوتوث و اباجورة تعمل باللمس تعمل لبعد 10 متر تعمل لمدة 4 ساعات يمكنك تغير الاضاءة و الالوان عن طريق لمس السماعة محتويات العبوه : كبل يو اس بي و aux يمكنك تشغيل الاغاني عن طريق البلوتوث او كابل الauxاو عن طريق كارت ميموري يمكنك أيضا استقبال المكالمات من خلالها