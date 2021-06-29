سماعة بلوتوث و اباجورة تعمل باللمس - Bluetooth headset and touch lampshades

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سماعة بلوتوث و اباجورة تعمل باللمس - Bluetooth headset and touch lampshades - في القاهرة مصر

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سماعة بلوتوث و اباجورة تعمل باللمس تعمل لبعد 10 متر تعمل لمدة 4 ساعات يمكنك تغير الاضاءة و الالوان عن طريق لمس السماعة محتويات العبوه : كبل يو اس بي و aux يمكنك تشغيل الاغاني عن طريق البلوتوث او كابل الauxاو عن طريق كارت ميموري يمكنك أيضا استقبال المكالمات من خلالها
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Ahmed Rashad
التليفون: 01033569657

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العنوان: مصر الجديدة- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 231 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/8/2021
رقم الإعلان: 2102662
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