سماعات TOA حائطيه انسيابيه BS-1030W

(للبيع)
|سماعة حائطية ذات شكل اسيابى الموديل : BS-1030W بالمواصفات التاليه : القدره : 30 وات وتعمل ( 30 – 20 – 15 – 10 – 5 ) اللون : أبيض الماركه : TOA المنشأ : اندونيسى الموديل : BS-1030W السـعر : 1890 جنيه اماكن التركيب : الكنائس – المساجد – الشركات – المولات – المستشفيات البيع بضمان الوكيل الشركة الدوليه للتجارة والاتصالات وكيل TOA اليابانى فى مصـر للاستفسار مسـول المبيعـات : الهام امين 01062157490 E-mail : elham@ibcegypt.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهام امين على
|التليفون:
|01062157490
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|العنوان:
|مكرم عبيد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,890 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061469
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