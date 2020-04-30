سماعات وأنظمة الصوت من #JD_Media

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سماعات وأنظمة الصوت من #JD_Media - في القاهرة مصر

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سماعات وأنظمة الصوت من #JD_Media صوت عالي . نقاء صوت . جودة ممتازة جودة كوري بصوت رائع ومجسم بأفضل سعر و ضمان ودعم فني من الوكيل الحصري بمصر IBC انظمة صوتية متكاملة للمساجد وقاعات المؤتمرات والجامعات والشركات والمولات سماعات متعددة الِأشكال والمقاسات الحماية المتكاملة دايما مع #IBC حلول أسهل - جودة أعلى - سعر أقل - ضمان أطول للحجز والاستفسار 01098934075
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: reham
التليفون: 01098934075

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 15 مكرم عبيد- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/4/2020
رقم الإعلان: 2058659
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صورة الاعلان: إحمي بيتك وعائلتك مع أحدث أجهزة إنذار ضد الحريق - في القاهرة مصر

إحمي بيتك وعائلتك مع أحدث أجهزة إنذار ضد الحريق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

إحمي بيتك وعائلتك مع أحدث أجهزة إنذار ضد الحريق اشتري انظمة الإنذار ضد الحريق وخليك دايما متطمن عشان.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

30/4/2020
صورة الاعلان: #انذار_بالخطر ⁦⁩⁦⁩ - في القاهرة مصر

#انذار_بالخطر ⁦⁩⁦⁩

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#انذار_بالخطر ⁦⁩⁦⁩ الكاشف اليدوي عن المعادن أحدث وأفضل الأنظمة الأمنية الحدي.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

30/4/2020
صورة الاعلان: بوابات أمنية للكشف عن المعادن - في القاهرة مصر

بوابات أمنية للكشف عن المعادن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

-بوابة أمنية للكشف عن المعادن – 6 منطقة -كل منطقة لديها 100 درجة لمستوى الحساسية -مبين مناطق ض.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/4/2020
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