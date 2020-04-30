(للبيع)
|سماعات وأنظمة الصوت من #JD_Media صوت عالي . نقاء صوت . جودة ممتازة جودة كوري بصوت رائع ومجسم بأفضل سعر و ضمان ودعم فني من الوكيل الحصري بمصر IBC انظمة صوتية متكاملة للمساجد وقاعات المؤتمرات والجامعات والشركات والمولات سماعات متعددة الِأشكال والمقاسات الحماية المتكاملة دايما مع #IBC حلول أسهل - جودة أعلى - سعر أقل - ضمان أطول للحجز والاستفسار 01098934075
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|reham
|التليفون:
|01098934075
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|العنوان:
|15 مكرم عبيد- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058659
100 جنيه
100 جنيه
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