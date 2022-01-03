سماعات طبية

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تفاصيل الإعلان
اسعار سماعات ضعف السمع ماركات عالميه بالضمان توفر مؤسسة الوكيل السماعات الطبيه الديجيتال والعادية خلف الاذن وداخل الاذن اجود انواع بأسعار تبدا من 1800جنيه بعد الخصم ماركات عالمية بتخفيضات كبيرة تصل إلى 30% الاطباء والمستهلك وخصومات اكبر للجمعيات الخيرية وذوى الأحتياجات الخاصة ودور المسنين والخدمة تقدم لهم فى أماكنهم وتشمل كشف اختبار سمع بالكمبيوتر واختبار بالسماعات وتركبيها فى نفس اليوم وأخذ بصمة الاذن لعمل القوالب ويوجد سماعات جاهزة فورا وكل مستلزمات التشغيل من سماعات جميع المقاسات والصيانة ال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوكيل
التليفون: 01005159333

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ش التحرير عمارة ايتوال والشبرواى ميدان الدقى- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/1/2022
رقم الإعلان: 2117629
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: صيانة اجهزة كمبيوتر pc ,labtop وشبكات صيانة طابعات واحبار و كاميرات تصوير

صيانة اجهزة كمبيوتر pc ,labtop وشبكات صيانة طابعات واحبار و كاميرات تصوير

(طلب عمل)

متخصصون فى صيانة اجهزة الكمبيوتر واللاتوب والطابعات وكاميرات المراقبة والشبكات.
العنوان:

الشرقية - مصر

اتصل

3/1/2022
صورة الاعلان: تاجير سيارات

تاجير سيارات

(للإيجار)

تاجير سيارات مشاوير خاصة سفريات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

400 جنيه

3/1/2022
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه (شركة السلام لليونيفورم )

موديلات يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

موديلات يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2022
صورة الاعلان: اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر

اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر

(للبيع)

اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام ه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2022
صورة الاعلان: سجاد طرقه طويله

سجاد طرقه طويله

(للبيع)

سجاد طرقه طويله02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي هيغيرلك شكل البيت سجاد جديد كلاس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2022
صورة الاعلان: مفرمة الكاوتش من شردير مصر

مفرمة الكاوتش من شردير مصر

(للبيع)

مفرمة الكاوتش من شردير مصر. سكاكين من السويد و مواتير ألمانية. طاقة إنتاجية عالية دون ضوضاء وسعر فى .
العنوان:

الدقهلية - مصر
القسم: 

35,111 جنيه

2/1/2022
صورة الاعلان: للجادين فقط قطعه أثرية فريده

للجادين فقط قطعه أثرية فريده

(للبيع)

ساعه zenith vintage 1960 للجادين فقط قطعه أثرية فريده .
العنوان:

القاهرة - مصر

250 جنيه

2/1/2022
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

الترجمة العلمية وتشمل ترجمة المجلات والبحوث العلمية والتقارير، وبراءات الاختراع، والاكتشافات العلمية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/1/2022
صورة الاعلان: ايجار تويوتا كوستر 24 راكب

ايجار تويوتا كوستر 24 راكب

(للإيجار)

ايجار كوستر سياحي يكفى من 20 ل 24 راكب اجر كوستر للرحلات الغردقة / شرم الشيخ/ دهب/ الجونة / نويبع /.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,800 جنيه

2/1/2022
صورة الاعلان: مطلوب سائق خاص محترم

مطلوب سائق خاص محترم

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية سائق خاص محترم حسن المظهر يخاف الله متدين للعمل لدي اسرة بال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 ريال

2/1/2022
صورة الاعلان: سجاد ذهبي واخضر

سجاد ذهبي واخضر

(للبيع)

سجاد ذهبي واخضر02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو زهقتي من سجادك القديم وعايزة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2022
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات - بالطو طبيب

يونيفورم المستشفيات - بالطو طبيب

(للبيع)

يونيفورم المستشفيات - بالطو طبيب 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2022
صورة الاعلان: مطلوب حلاقين محترفيين خبرة

مطلوب حلاقين محترفيين خبرة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مصففين وحلاقين شعر محترفين ماهرين ولباقة وأسلوب وحسن مظهر ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

2/1/2022
صورة الاعلان: مطلوب طبيب بيطري خبره

مطلوب طبيب بيطري خبره

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيب بيطري خبرة في الابل والخيل والاغنام حسن الخلق للعمل لدى.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,000 ريال

2/1/2022
صورة الاعلان: مطلوب محاسبين للعمل بشركة كبري بالسعودية

مطلوب محاسبين للعمل بشركة كبري بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب محاسبين للعمل بكبري شركات المقاولات بالسعودية -الخبرة من 4-6سنوات . -الراتب من 3000/4000ريا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2022
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