سماعات طبية

(للبيع)
|اسعار سماعات ضعف السمع ماركات عالميه بالضمان توفر مؤسسة الوكيل السماعات الطبيه الديجيتال والعادية خلف الاذن وداخل الاذن اجود انواع بأسعار تبدا من 1800جنيه بعد الخصم ماركات عالمية بتخفيضات كبيرة تصل إلى 30% الاطباء والمستهلك وخصومات اكبر للجمعيات الخيرية وذوى الأحتياجات الخاصة ودور المسنين والخدمة تقدم لهم فى أماكنهم وتشمل كشف اختبار سمع بالكمبيوتر واختبار بالسماعات وتركبيها فى نفس اليوم وأخذ بصمة الاذن لعمل القوالب ويوجد سماعات جاهزة فورا وكل مستلزمات التشغيل من سماعات جميع المقاسات والصيانة ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوكيل
|التليفون:
|01005159333
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|العنوان:
|ش التحرير عمارة ايتوال والشبرواى ميدان الدقى- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117629
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