(للبيع)
|سماعات حائطيه تـوا صوت مجسم BS – 1030W سماعة حائطية ذات شكل اسيابى الموديل : BS-1030W بالمواصفات التاليه : القدره : 30 وات وتعمل ( 30 – 20 – 15 – 10 – 5 ) اللون : أبيض الماركه TOA : المنشأ : اندونيسى الموديل BS-1030W : السـعر : 1940 جنيه اماكن التركيب : الكنائس – المساجد – الشركات – المولات – المستشفيات البيع بضمان الوكيل الشركة الدوليه للتجارة والاتصالات وكيل TOA اليابانى فى مصـر للاستفسار مسـول المبيعـات : الهام امين 1062157490
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهام امين على
|التليفون:
|01062157490
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|العنوان:
|مكرم عبيد- مكرم عبيد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,940 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115888
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