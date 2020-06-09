سماعات بروجيكتور TOA اندونيسى للمساجد والمصانع والكنائس

سماعة بروجيكتور 6 وات اللون ابيض تصلح للاسقف الخرسانه وللتركيب على الحائط وتصلح للتركيب فى الاماكن الخارجيه لانها تتحمل العوامل الجويه السماعه تشتغل في 100 فولت ( 6 , 3 , 1 ) وات وتشتغل في 70 فولت ( 3 , 1.5 , 0.5 ) وات السماعه فائقة الجوده وتصلح للتركيب فى الكنائس والمصانع وقاعات الاجتماعات الماركه : TOA المنشأ : أندونيسى الموديل : CS-64 البيع بضمان الوكيل الشركة الدوليه للتجارة والأتصالات IBC للاستفسار أ / الهام أمين 01062157490 Email elhamibc@gmail.com