سماعات بروجيكتور TOA اندونيسى للمساجد والمصانع

(للبيع)
|سماعة بروجيكتور 6 وات اللون ابيض تصلح للاسقف الخرسانه وللتركيب على الحائط وتصلح للتركيب فى الاماكن الخارجيه لانها تتحمل العوامل الجويه السماعه تشتغل في 100 فولت ( 6 , 3 , 1 ) وات وتشتغل في 70 فولت ( 3 , 1.5 , 0.5 ) وات السماعه فائقة الجوده وتصلح للتركيب فى الكنائس والمصانع وقاعات الاجتماعات الماركه : TOA المنشأ : أندونيسى الموديل : CS-64 البيع بضمان الوكيل الشركة الدوليه للتجارة والأتصالات IBC للاستفسار أ / الهام أمين 01062157490 Email elhamibc@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهام امين على
|التليفون:
|01062157490
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|العنوان:
|مكرم عبيد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060384
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