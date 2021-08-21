سماعات الكول سنتر لها اشكال متنوعة لتناسب احتياجك ميكروفون متقدم لالغاء الضوضاء تماماً الميكروفونات تعمل على إلغاء الضوضاء و على تقليل ضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها كما أنها مثالية في بيئات العمل المفتوحة المزدحمة والصاخبة. يمكنك الرد على المكالمات وإنهائها بسهولة ، وكتم الصوت وضبطه باستخدام أدوات التحكم البديهية الموجودة على سماعات الرأس. تقنية HD Voice تجعلك تفهم الطرف الآخر بوضوح مريحة وآمنة للأذن هذه السماعات بانواعها المختلفة متوفرة لدينا للتواصل Whatsapp :01094467747