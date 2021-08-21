(للبيع)
|سماعات الكول سنتر لها اشكال متنوعة لتناسب احتياجك ميكروفون متقدم لالغاء الضوضاء تماماً الميكروفونات تعمل على إلغاء الضوضاء و على تقليل ضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها كما أنها مثالية في بيئات العمل المفتوحة المزدحمة والصاخبة. يمكنك الرد على المكالمات وإنهائها بسهولة ، وكتم الصوت وضبطه باستخدام أدوات التحكم البديهية الموجودة على سماعات الرأس. تقنية HD Voice تجعلك تفهم الطرف الآخر بوضوح مريحة وآمنة للأذن هذه السماعات بانواعها المختلفة متوفرة لدينا للتواصل Whatsapp :01094467747
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alyaa yasser
|التليفون:
|01272263003
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|العنوان:
|154جسر السويس شارع جسر السويس- مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103066
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(للبيع)- في القاهرة مصر
231 جنيه
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11,111 جنيه