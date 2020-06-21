سليبر كارترز من امريكا من Hatolna

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hatolna
|التليفون:
|01018895594
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|العنوان:
|العنوان: 68 جوزيف تيتو- النزهة الجديدة- القاهرة- النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061142
600 جنيه
600 جنيه
600 جنيه
600 جنيه
600 جنيه
600 جنيه
600 جنيه
600 جنيه
600 جنيه
600 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
600 جنيه
600 جنيه
600 جنيه
600 جنيه
600 جنيه