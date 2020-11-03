سلفونيك سوبر الممتاز . زفته

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
متخصصون في صناعة وانتاج الزفته .او. السلفونيك المادة الفعاله الاساسيه في صناعة مواد التنظيف مجموعة شركات اللؤلؤة بخرة 35 عام منتج متطور ومميز عن الاخرين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مجموعة شركات اللؤلؤة
التليفون: 01112122196

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع البحر الاعظم الجيزة _منيب- المنيب
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,260 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/11/2020
رقم الإعلان: 2074434
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX50

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX50

(للبيع)

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX50 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

29/11/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX50

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX50

(للبيع)

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX50 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

29/11/2020
صورة الاعلان: كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات

كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

29/11/2020
صورة الاعلان: كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات

كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

29/11/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة

(للبيع)

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة يسر شركة Royal Surveillance systems.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

29/11/2020
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صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة

(للبيع)

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة يسر شركة Royal Surveillance systems.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

29/11/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX14

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX14

(للبيع)

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX14 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

29/11/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX14

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX14

(للبيع)

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX14 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

29/11/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة بجهاز الكشف عن المتفجرات ماركة CONVOY

مبادرة تأمين دور العبادة بجهاز الكشف عن المتفجرات ماركة CONVOY

(للبيع)

مبادرة تأمين دور العبادة بجهاز الكشف عن المتفجرات ماركة CONVOY يسعد شركة Royal Surveillance systems .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

29/11/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة بجهاز الكشف عن المتفجرات ماركة CONVOY

مبادرة تأمين دور العبادة بجهاز الكشف عن المتفجرات ماركة CONVOY

(للبيع)

مبادرة تأمين دور العبادة بجهاز الكشف عن المتفجرات ماركة CONVOY يسعد شركة Royal Surveillance systems .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

29/11/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE TWO LOOP انتاج انجليزى

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE TWO LOOP انتاج انجليزى

(للبيع)

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE TWO LOOP انتاج انجليزى يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

29/11/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE TWO LOOP انتاج انجليزى

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE TWO LOOP انتاج انجليزى

(للبيع)

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE TWO LOOP انتاج انجليزى يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

29/11/2020
صورة الاعلان: أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco

أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco يشرف شركة Royal Surveillance systems ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

29/11/2020
صورة الاعلان: أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco

أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco يشرف شركة Royal Surveillance systems ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

29/11/2020
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