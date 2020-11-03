سلفونيك سوبر الممتاز . زفته

(للبيع)
|متخصصون في صناعة وانتاج الزفته .او. السلفونيك المادة الفعاله الاساسيه في صناعة مواد التنظيف مجموعة شركات اللؤلؤة بخرة 35 عام منتج متطور ومميز عن الاخرين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مجموعة شركات اللؤلؤة
|التليفون:
|01112122196
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|العنوان:
|30 شارع البحر الاعظم الجيزة _منيب- المنيب
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,260 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074434
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