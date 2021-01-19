سكنية منطقة جنوب الشامخة دور واحد 5غرف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع فيلا سكنية منطقة جنوب الشامخة دور واحد الفيلا تتكون من مجلس خارجي وملحق خدماتي وخمس غرف نوم وصاله عائليه واسعه ومطبخ وغرفة خادمة الفيلا تشطيبها ممتاز المالك ساكن فيها سعر البيع ( 3.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان :-0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/1/2021
رقم الإعلان: 2080549
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17/1/2021
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