سكنية منطقة جنوب الشامخة دور واحد 5غرف

(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع فيلا سكنية منطقة جنوب الشامخة دور واحد الفيلا تتكون من مجلس خارجي وملحق خدماتي وخمس غرف نوم وصاله عائليه واسعه ومطبخ وغرفة خادمة الفيلا تشطيبها ممتاز المالك ساكن فيها سعر البيع ( 3.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان :-0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080549
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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