سكنك الراقي في قلب الاسكندرية بحي الفيلات بالجاور من تجمع فيلات مميز حاوليك فيلات وعماير والجديد متوفر اكتر من مدرسة حكومية وخاص (مدرسة سيدي جابر القومية-الاقبال القومية-المدرسة السوسرية-المدرسة الامريكية_ومدارس ثانوية واعدادية وابتدائية-وكليه الطب البيطري والجديد مستشفي ايليت الدولة تم انشائها علي اعلي مستوي والداون تاون واللاجوون وكارفور بمساحات تبدأ من 200م لحي الفيلات علي شوارع تتميز بالاتساع بتسهيلات في السداد وخصومات للكاش ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـا