سكرتير تنفيذي

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركه كبري بالقاهره سكرتير تنفيذي خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى اعمال السكرتارية التنفيذية ويفضل إجادة كافة برامج الحاسب الالى وبرامج المايكروسوفت أوفيس للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hr enas
التليفون: +201094770998

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: فيصل الجيزه- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/11/2020
رقم الإعلان: 2071996
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