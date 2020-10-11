مطلوب لشركه كبري بالقاهره سكرتير تنفيذي خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى اعمال السكرتارية التنفيذية ويفضل إجادة كافة برامج الحاسب الالى وبرامج المايكروسوفت أوفيس للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998