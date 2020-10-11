(للبيع)
|مطلوب لشركه كبري بالقاهره سكرتير تنفيذي خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى اعمال السكرتارية التنفيذية ويفضل إجادة كافة برامج الحاسب الالى وبرامج المايكروسوفت أوفيس للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hr enas
|التليفون:
|+201094770998
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|العنوان:
|فيصل الجيزه- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071996
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه