سكرتيرة للعمل في السعودية مدينة الدمام

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تفاصيل الإعلان
مطلوب سكرتيرة أو مديرة مكتب للعمل في المنطقة الشرقية الدمام الرجاء ارسال السيرة الذاتية واتس اب أو بريد الكتروني
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الخدمات اللوجستية
التليفون: 00966590746562

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الدمام حي الخالدية- الدمام
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,500 ريال
تاريخ الإعلان: 28/10/2021
رقم الإعلان: 2108915
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاشير مطاعم وكوفى شوب كامل مع الاجهزة

كاشير مطاعم وكوفى شوب كامل مع الاجهزة

(للبيع)

كاشير مطاعم كامل متكامل مع البرنامج *البرنامج يدعم الضريبة المضافة لهيئة ذكاة الدخل السعودية *العرض.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

3,500 ريال

28/10/2021
صورة الاعلان: اقفال الكترونية للفنادق بالكارت متخصصون فى ادارة جميع انواع مشا

اقفال الكترونية للفنادق بالكارت متخصصون فى ادارة جميع انواع مشا

(للبيع)

اقفال الكترونية للفنادق بالكارت 0570130761 متخصصون فى ادارة جميع انواع مشاريع كبرى المختصة ابواب الف.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/10/2021
صورة الاعلان: اقفال الكترونية للفنادق بالكارت متخصصون فى ادارة جميع انواع مشا

اقفال الكترونية للفنادق بالكارت متخصصون فى ادارة جميع انواع مشا

(للبيع)

اقفال الكترونية للفنادق بالكارت 0570130761 متخصصون فى ادارة جميع انواع مشاريع كبرى المختصة ابواب الف.
العنوان:

الجوف - السعودية

اتصل

27/10/2021
صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود الحرارية

طابعات الفواتير والباركود الحرارية

(للبيع)

يتوافر لدينا طابعات الفواتير و الباركود و كذلك الطابعة المحمولة للمناديب طابعات سريعه ومتميزه دقة وو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/10/2021
صورة الاعلان: كاشف الجوال والمعادن اليدوي

كاشف الجوال والمعادن اليدوي

(للبيع)

كاشف المعادن اليدوي وكاشف الجوالات نقدم لك جهاز كشف الجوالات المغلقة والمفتوحة والذي يعمل من خلال تم.

1 ريال

27/10/2021
صورة الاعلان: بوابات الكترونية لدخول الافراد

بوابات الكترونية لدخول الافراد

(للبيع)

بوابات دخول وخروج الافراد والموظفين تعمل بالبصمة او الرقم السري والكارت مناسبة للمستشفيات والمدارس و.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/10/2021
صورة الاعلان: اقوي العروض كاشير المطاعم شامل جميع الاجهزة بالبرنامج

اقوي العروض كاشير المطاعم شامل جميع الاجهزة بالبرنامج

(للبيع)

اقوي العروض كاشير مطاعم شامل جميع الاجهزة بالبرنامج كاشير المطاعم والكوفي شوب العرض يشمل:- wifi+ .
العنوان:

مكة - السعودية

3,500 ريال

27/10/2021
صورة الاعلان: مطلوبDemi chef للعمل بأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية

مطلوبDemi chef للعمل بأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب فورااااا #Demichef للعمل بأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية الشروط: توافر شهادات HACCP-Fo.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

26/10/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب chef de partie للسفر لأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية

عاجل مطلوب chef de partie للسفر لأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب #chef_de_partie للسفر لأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالخليج العربي (السعودية) الشروط توافر.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

26/10/2021
صورة الاعلان: فرص عمل بأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية

فرص عمل بأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية

(فرصة عمل)

فورا للتعيين لأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية #kitchenmanager #SousChef #CommiChef الشروط تواف.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

26/10/2021
صورة الاعلان: طبيب عام

طبيب عام

(فرصة عمل)

مطلوب طبيب عام (شريك ) بعيادة الطب العام.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/10/2021
صورة الاعلان: ميزان الباركود الألكتروني

ميزان الباركود الألكتروني

(للبيع)

ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت ومحلات العطارة والمطاعم وخلافة يزن حتى 30 كيلوا جرام ميزان حساس ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/10/2021
صورة الاعلان: عرض خاص ولفترة محدودة علي ميزان الباركود

عرض خاص ولفترة محدودة علي ميزان الباركود

(للبيع)

عرض خاص ولفنرة محدوده علي ميزان الباركود - يزن من 20 جرام حتي 30 كجم - يدعم ضريبة القيمة المضافة -.

1,500 ريال

26/10/2021
صورة الاعلان: عرض علي نظام كاشير التموينات والسوبر ماركت كامل شامل الاجهزة مع البرنامج

عرض علي نظام كاشير التموينات والسوبر ماركت كامل شامل الاجهزة مع البرنامج

(للبيع)

عرض علي نظام كاشير التموينات والسوبر ماركت كامل شامل الاجهزة مع برنامج محاسبي العرض يشمل: - جهاز كمب.

3,850 ريال

25/10/2021
صورة الاعلان: اجهزة نقاط البيع شاشات لمس وطابعات وانظمة كاشير للمطاعم والكوفى شوب

اجهزة نقاط البيع شاشات لمس وطابعات وانظمة كاشير للمطاعم والكوفى شوب

(للبيع)

سيستم كاشير كامل بضمان عامان على الاجهزة ضد عيوب الصناعة والبرنامج مرخص مدى الحياة يدعم الضريبة المض.

3,500 ريال

25/10/2021
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