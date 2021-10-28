سكرتيرة للعمل في السعودية مدينة الدمام

(فرصة عمل)
|مطلوب سكرتيرة أو مديرة مكتب للعمل في المنطقة الشرقية الدمام الرجاء ارسال السيرة الذاتية واتس اب أو بريد الكتروني
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخدمات اللوجستية
|التليفون:
|00966590746562
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الدمام حي الخالدية- الدمام
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108915
3,500 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
3,500 ريال
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