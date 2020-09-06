سكربت سيارة لبيع وتأجير السيارات والمركبات

(للبيع)

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صورة الاعلان: سكربت سيارة لبيع وتأجير السيارات والمركبات - في الإسكندرية مصر

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سكربت سيارة لبيع وتأجير السيارات والمركبات برمجة وتصميم شركة الكتروني ديزاين للبرمجيات السعر داخل مصر : يبدأ من 2700 جنيه مصري يشمل حجز دومين لمدة سنة ومساحة استضافة السعر خارج مصر : يبدأ من 750 ريال سعودي يشمل حجز دومين لمدة سنة ومساحة استضافة السعر داخل مصر بدون حجز دومين ومساحة استضافة = 2100 جنيه مصري السعر خارج مصر بدون حجز دومين ومساحة استضافة = 600 ريال سعودي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: electronydesign
التليفون: 01090653244

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العنوان: 4 ش سليمان نجيب - بولكلى- الإسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,100 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/10/2020
رقم الإعلان: 2070829
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صورة الاعلان: ارابيا سيو.للحملات الاعلانية و حلول الانترنت - في الإسكندرية مصر

ارابيا سيو.للحملات الاعلانية و حلول الانترنت

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

متخصصون فى ادارة الحملات الاعلانية و تصميم المواقع و اشهارها و تعزيزها فى محركات البحث .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,500 جنيه

6/9/2020
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