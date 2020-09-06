سكربت سيارة لبيع وتأجير السيارات والمركبات برمجة وتصميم شركة الكتروني ديزاين للبرمجيات السعر داخل مصر : يبدأ من 2700 جنيه مصري يشمل حجز دومين لمدة سنة ومساحة استضافة السعر خارج مصر : يبدأ من 750 ريال سعودي يشمل حجز دومين لمدة سنة ومساحة استضافة السعر داخل مصر بدون حجز دومين ومساحة استضافة = 2100 جنيه مصري السعر خارج مصر بدون حجز دومين ومساحة استضافة = 600 ريال سعودي