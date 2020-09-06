(للبيع)
|سكربت سيارة لبيع وتأجير السيارات والمركبات برمجة وتصميم شركة الكتروني ديزاين للبرمجيات السعر داخل مصر : يبدأ من 2700 جنيه مصري يشمل حجز دومين لمدة سنة ومساحة استضافة السعر خارج مصر : يبدأ من 750 ريال سعودي يشمل حجز دومين لمدة سنة ومساحة استضافة السعر داخل مصر بدون حجز دومين ومساحة استضافة = 2100 جنيه مصري السعر خارج مصر بدون حجز دومين ومساحة استضافة = 600 ريال سعودي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|electronydesign
|التليفون:
|01090653244
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|العنوان:
|4 ش سليمان نجيب - بولكلى- الإسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070829
1,500 جنيه