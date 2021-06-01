سكاي سيتي مدينة الجلالة العين السخنة

سكاي سيتي مدينة الجلالة احجز وحدتك الان واستفيد من السعر الافتتاحي للمشروع في أول كومباوند سكني سياحي استثماري في مدينة الجلالة من شركة بيراميدز للتطوير العقاري في أميز موقع في مدينة الجلالة وذلك استمرار لرؤية الشركة الاستثمارية ودراستها للسوق العقاري من خلال اختيار أميز المواقع التى تمنح للعميل أعلى عائد استثماري قبل الاستلام معلومات عن مدينة الجلالة العين السخنة