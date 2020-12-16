سكاي سيتي مدينة الجلالة العين السخنة - فرصة مميزة للبيع في العين السخنة

سكاي سيتي مدينة الجلالة بالعين السخنة موقع سكاى سيتى بالجلالة العين السخنة sky city el galala يقع sky city فى أميز موقع بالعين السخنة على هضبة الجلالة بارتفاع 750 م فوق سطح البحر مما يجعل جوها معتدل ورائع للغاية وبذلك يقع مشروع سكاي سيتي بجوار محطة التليفريك مباشرة وهو يعد من أكثر المواقع المتميزة فى مدينة الجلالة بالعين السخنه مساحة سكاي سيتي في مدينة الجلالة sky city el galala city مساحة مشروع سكاى سيتي شركة بيراميدز على مساحة 247 فدان ويقسم إلى جزأين 184 فدان و 63 فدان ويربط بينهما جسر