سكاي ابو ظبي العاصمة الادارية | سكاي ابو ظبي Sky AD – Residence 8

(للبيع)
|سكاي ابو ظبي العاصمة الادارية هو أحدث مشروعات العاصمة الإدارية بخبرة ورؤية إماراتية على أرض مصرية فى أفضل مواقع العاصمة الإدارية الجديدة كمبوند ريزيدنس 8 العاصمة الادارية هو اول كمبوند بخبرة إماراتية بالعاصمة الإدارية الجديدة احصل على عرض اسعار مشروع سكاي ابوظبى العاصمة الجديدة 01119811423
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سكاي ابو ظبي العاصمة الادارية
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|سكاي ابو ظبي العاصمة الادارية- سكاي ابو ظبي العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095817
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11,762 جنيه
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