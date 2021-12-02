سفرة متداخلة

سفره مودرن متداخله 6 كراسي متنجد ضهر وقاعده مقاساتها 150*90سم ارتفاع 80سم و ارتفاع قاعدة الكرسي وعرضها 40سم ومتاح تنجيد جلد او قماش ومتاح تنفيذ أي لون شاملة مصاريف الشحن